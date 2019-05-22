Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания fischer представила 65 технических решений для надежного крепления коммуникаций При оснащении дома инженерными коммуникациями чаще всего уделяют большее внимание подбору оборудования, недооценивая подбор крепежа для него. Так, наиболее...

При оснащении дома инженерными коммуникациями чаще всего уделяют большее внимание подбору оборудования, недооценивая подбор крепежа для него. Так, наиболее серьезный вопрос по креплению коммуникаций, который не имеет отражения в СНиП 3.05.01-85, это выбор типа и размера шпилек, траверс, дюбелей. Компания fischer в своем обновленном техническом альбоме Sa-Montec представляет 65 технических решений для крепления воздуховодов и трубопроводов различного назначения к полу, стенам, перекрытиям, а также к металлическим конструкциям и профнастилу. Новый альбом разделен на три главы. Монтаж вентиляционных систем, монтаж трубопроводов и монтаж коммуникаций, к каждой из которых можно найти комплексное и надежное решение для конкретного проекта. В техническом каталоге представлены обновленные версии монтажных систем FUS и FLS. В новую монтажную систему FLS входят облегчённые монтажные шины и укомплектованные соединительные элементы. FLS предназначена для умеренных нагрузок, применяется в помещениях с высокими противопожарными требованиями, что немаловажно при ремонте и строительстве деревянных домов. Также изделия системы устойчивы к воздействию влаги: за счет гальванического цинкования на них не появляется коррозии.Монтажные системы FUS способны выдерживать повышенные динамические и статические нагрузки, в том числе от тяжелых промышленных трубопроводов для прокладки электрических кабелей и различных систем жизнеобеспечения зданий и сооружений. Геометрия изделий, входящих в состав монтажной системы, позволяет делать монтаж без необходимости проведения дополнительных работ, связанных с резкой или варкой.В техническом альбоме впервые представлена система сквозного монтажа, которая значительно упрощает сборку опор крепления и экономит время установки. Элемент для сквозного монтажа совместим со всеми типами профилей FUS, что делает монтажную систему наиболее универсальной. Конструкция соединительного элемента позволяет вручную устанавливать его в необходимое положение.А удобный принцип сквозного монтажа снижает трудоемкость и затраты на сборку, в том числе и при демонтаже системы. В альбоме все элементы, которые предоставляются по запросу, представлены в файлах формата dwg в отдельных блоках с настраиваемой видимостью.www.fischer-international.com