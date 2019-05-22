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Компания fischer представила 65 технических решений для надежного крепления коммуникаций
23.05.2019 14:08 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьПри оснащении дома инженерными коммуникациями чаще всего уделяют большее внимание подбору оборудования, недооценивая подбор крепежа для него. Так, наиболее серьезный вопрос по креплению коммуникаций, который не имеет отражения в СНиП 3.05.01-85, это выбор типа и размера шпилек, траверс, дюбелей. Компания fischer в своем обновленном техническом альбоме Sa-Montec представляет 65 технических решений для крепления воздуховодов и трубопроводов различного назначения к полу, стенам, перекрытиям, а также к металлическим конструкциям и профнастилу. Новый альбом разделен на три главы. Монтаж вентиляционных систем, монтаж трубопроводов и монтаж коммуникаций, к каждой из которых можно найти комплексное и надежное решение для конкретного проекта. В техническом каталоге представлены обновленные версии монтажных систем FUS и FLS. В новую монтажную систему FLS входят облегчённые монтажные шины и укомплектованные соединительные элементы. FLS предназначена для умеренных нагрузок, применяется в помещениях с высокими противопожарными требованиями, что немаловажно при ремонте и строительстве деревянных домов. Также изделия системы устойчивы к воздействию влаги: за счет гальванического цинкования на них не появляется коррозии.
Монтажные системы FUS способны выдерживать повышенные динамические и статические нагрузки, в том числе от тяжелых промышленных трубопроводов для прокладки электрических кабелей и различных систем жизнеобеспечения зданий и сооружений. Геометрия изделий, входящих в состав монтажной системы, позволяет делать монтаж без необходимости проведения дополнительных работ, связанных с резкой или варкой.
В техническом альбоме впервые представлена система сквозного монтажа, которая значительно упрощает сборку опор крепления и экономит время установки. Элемент для сквозного монтажа совместим со всеми типами профилей FUS, что делает монтажную систему наиболее универсальной. Конструкция соединительного элемента позволяет вручную устанавливать его в необходимое положение.
А удобный принцип сквозного монтажа снижает трудоемкость и затраты на сборку, в том числе и при демонтаже системы. В альбоме все элементы, которые предоставляются по запросу, представлены в файлах формата dwg в отдельных блоках с настраиваемой видимостью.
www.fischer-international.com
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При оснащении дома инженерными коммуникациями чаще всего уделяют большее внимание подбору оборудования, недооценивая подбор крепежа для него. Так, наиболее...
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