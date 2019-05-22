ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СЕМИНАР: ТРЕБОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ

23.05.2019 14:22 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

28 мая 2019 года
г. Минск (место уточняется)
С 1 ноября 2018 года заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации, представляемые в электронном виде, принимаются с обязательным заверением их электронной цифровой подписью.
При предоставлении документации на государственную экспертизу в электронном виде является обязательным соответствие этой документации Инструкции о порядке формирования проектной документации и требованиях к ее оформлению в электронном виде, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2017 № 44.
С выступлениями приглашены представители РУП "Главгосстройэкспертиза": Шут Сергей Владимирович, начальник управления методологии государственной экспертизы; Григорьев Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела внедрения информационных технологий – ведущий эксперт управления методологии государственной экспертизы.
Вопросы к рассмотрению:
• Удаленный метод проведения экспертизы, в соответствии с требованиями международных стандартов.
• Алгоритм принятия решения о необходимости проведения государственной экспертизы.
• Требования к оформлению документов для предоставления в электронном виде в соответствии с Инструкцией о порядке формирования проектной документации и требованиях к ее формированию в электронном виде, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2017 № 44.
• Разъяснение п. 19 Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных и строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791.
К участию приглашаются: руководители и заместители руководителей проектных организаций, главные инженеры проектных организаций, ГИПы, руководители, главные специалисты подразделений и другие заинтересованные лица.
Для участия необходимо заполнить заявку и выслать ее по факсу (017) 221-02-25/28 или по электронной почте info@eventmedia.by. Справки по телефонам: 221-02-25/28, (029) 596-61-77 МТС Виктория.

С уважением, директор ЧСУП "ИвентМедиа" А.К. Урбан
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая 2019 годаг. Минск (место уточняется)С 1 ноября 2018 года заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации, представляемые в электронном...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Компания fischer представила 65 технических решений для надежного крепления коммуникаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика