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СЕМИНАР: ТРЕБОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ
23.05.2019 14:22 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимость28 мая 2019 года
г. Минск (место уточняется)
С 1 ноября 2018 года заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации, представляемые в электронном виде, принимаются с обязательным заверением их электронной цифровой подписью.
При предоставлении документации на государственную экспертизу в электронном виде является обязательным соответствие этой документации Инструкции о порядке формирования проектной документации и требованиях к ее оформлению в электронном виде, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2017 № 44.
С выступлениями приглашены представители РУП "Главгосстройэкспертиза": Шут Сергей Владимирович, начальник управления методологии государственной экспертизы; Григорьев Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела внедрения информационных технологий – ведущий эксперт управления методологии государственной экспертизы.
Вопросы к рассмотрению:
• Удаленный метод проведения экспертизы, в соответствии с требованиями международных стандартов.
• Алгоритм принятия решения о необходимости проведения государственной экспертизы.
• Требования к оформлению документов для предоставления в электронном виде в соответствии с Инструкцией о порядке формирования проектной документации и требованиях к ее формированию в электронном виде, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2017 № 44.
• Разъяснение п. 19 Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных и строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791.
К участию приглашаются: руководители и заместители руководителей проектных организаций, главные инженеры проектных организаций, ГИПы, руководители, главные специалисты подразделений и другие заинтересованные лица.
Для участия необходимо заполнить заявку и выслать ее по факсу (017) 221-02-25/28 или по электронной почте info@eventmedia.by. Справки по телефонам: 221-02-25/28, (029) 596-61-77 МТС Виктория.
С уважением, директор ЧСУП "ИвентМедиа" А.К. Урбан
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СЕМИНАР: ТРЕБОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ
28 мая 2019 годаг. Минск (место уточняется)С 1 ноября 2018 года заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации, представляемые в электронном...
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