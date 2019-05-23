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Лукашенко недоволен. На этот раз лесной отраслью

23.05.2019 18:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в лесной отрасли, предложил быстрее запустить предприятия для переработки низкокачественной древесины в топливные пеллеты, а на экспорт поставлять не бревна, а мебель (но экспортировать будут все равно бревна).

"Надо вдвоем собраться и определиться с Министерством лесного хозяйства, как будем жить дальше. Это подарок природы. Но мы относимся к лесу отвратительно. Я бываю часто (не только пролетаю - я сверху тоже вижу, что происходит) в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка", - заявил официальный лидер Беларуси во время встречи с вице-премьером Владимиром Дворником и председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым.

Лукашенко называет лес даром природы, хорошим сырьем и призывает воспользоваться этим ресурсом. «А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать», - сказал он.

При этом, по крайней мере на словах глава Беларуси высказался против экспорта бревен. По его словам, есть договоренность что мы будем «перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью».

Лукашенко потребовал учиться у немцев, чтобы не было отходов. Например, он считает, что срочно нужно поставить машины для переработки «низкокачественной древесины, в том числе полученной в результате вырубки поврежденных короедом участков леса, в топливные пеллеты», сообщает пресс-служба президента.

"Поэтому если у вас образуются какие-то излишки, отходы, которые вы не можете переработать на действующих предприятиях, давайте, быстрее реализовывайте эти проекты", - подчеркнул официальный лидер.

Чиновники, которые слушали Лукашенко, предсказуемо поддержали все его инициативы. Анфимов считает, что получится запустить производства по выпуску древесных пеллет через год. При этом, один аналогичный частный завод в Поставах есть (и еще 11 государственных производств однако они все вместе выпускают всего около 20 тыс. т пеллет в год), но нужно еще шесть.

«В каждой области должен быть такой завод», - считает чиновник.

Для ускорения ввода производств хозяин предприятия в Поставах должен пойти «навстречу - где-то поможет опытом, поделиться проектно-сметной документацией», передает БелТА.

Кроме того, часть остатков круглой древесины в Беларуси в текущем году решено направить на экспорт. Как-то получилось, что около 3 млн куб.м древесины оказались непереработанными и требовали незамедлительного решения по реализации.

Собственно Минлесхоз и правительство попросили у главы государства отправить на экспорт 900 тыс. куб.м древесины (800 тыс. куб.м - древесина, заготовленная организациями Минлесхоза, и еще 100 тыс. куб.м - Управлением делами президента). Лукашенко, хотя и высказался неодобрительно во время совещания в отношении экспорта бревен, эту инициативу поддержал.

 
 
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Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в лесной отрасли, предложил быстрее запустить предприятия для переработки низкокачественной древесины в топливные...
 
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