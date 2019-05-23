Россия и Беларусь договорились очистить «Дружбу» от «грязной» нефти без Польши

Источник материала: Tut.by

Беларусь по итогам переговоров вице-премьера Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко согласовала дорожную карту по очистке нефтепровода «Дружба» от загрязненной нефти. Об этом журналистам заявил представитель Козака Илья Джус, сообщает корреспондент РБК.



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Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Беларуси и России. Расчетный срок возобновления поставок чистой нефти до границы с Польшей — не позднее середины июня.

По словам представителя Козака, ранее были проведены первоочередные мероприятия для восстановления поставок по южной ветке «Дружбы».

21 мая Козак заявил, что достигнуть соглашения с Польшей об откачке грязной нефти из «Дружбы» не удается. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий требовал компенсации от российских поставщиков за некачественную нефть.

Ранее Козак обещал, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто «докажет, что у них есть реальные убытки» из-за загрязненной нефти.

В середине апреля стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, европейские компании приостановили закупки российского сырья. Позднее прокачка чистой нефти была возобновлена.