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«Не пронесет!» Глава КГК пообещал руководителям сельхозпредприятий проверки и дальше

24.05.2019 00:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проверки сельхозпредприятий в стране будут продолжены, чтобы руководители были в тонусе. Об этом в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1» заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

— Нарушений очень много, — констатировал глава КГК. — У меня просто душа болит, когда я называю эту цифру. То что мы проверили, а, понятно, проверили не все, — 2,5 тысячи нарушений было по проверенным объектам.

По словам Анфимова, наказаны были около 600 руководителей сельхозорганизаций, к дисциплинарной ответственности привлечено 86 руководителей и специалистов райисполкомов, возбуждено 15 уголовных дел.

— Это вынужденная мера на которую мы шли и будем идти. Напряжение, импульс которому дал глава государства во время посещения Шкловского района, сохранится. Мы будем на протяжении определенного времени держать в постоянном тонусе руководителей, чтобы этот мало-мальский порядок, который мы навели во время весенней кампании, остался на несколько лет, — рассказал Анфимов.

Он также добавил, что все надеются на русское авось и думают, что пронесет.

— Так вот, не пронесет! — Предупредил Леонид Анфимов.

Он также отметил, что и в дальнейшем его ведомство «будет подталкивать к тому, чтобы поддерживали порядок на постоянной основе».

Напомним, проверить сельхозпредприятия и привлечь виновных в бесхозяйственности к ответственности потребовал 26 марта президент во время посещения фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. Лукашенко остался очень недоволен условиями содержания коров, а также беспорядком на мехдворе.

Выполняя поручение президента Комитет госконтроля начал проверку. Как сообщала пресс-служба ведомства, наиболее типичные нарушения — занавоженность ферм, отсутствие порядка на территориях механизированных дворов, ферм и зернотоков.

 
 
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- Нарушений очень много, - констатировал глава КГК. - У меня просто душа болит, когда я называю эту цифру. То что мы проверили, а, понятно, проверили не все, - 2,5 тысячи...
 
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