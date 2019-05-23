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В Беларуси появился спецэкспортер продукции для силовиков. Кто стоит за ним?

24.05.2019 07:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале «Белинсофт» стал четвертой компанией в стране, получившей право экспортировать продукцию, связанную с работой силовых ведомств. Однако до сих пор о компании, которая зарегистрирована в спальном районе Минска, было мало что известно. Мы попытались приоткрыть завесу секретности.


Фото: taynnet.com

Указом № 91 от 25 февраля 2019 года ЗАО «Белинсофт» наделено правами спецэкспортера в области осуществления внешнеторговой, посреднической деятельности в отношении технической, криптографической защиты информации, средств негласного получения информации, относящихся к специфическим товарам (работам, услугам). Данный документ вносит изменения в указ от 8 апреля 2013 г. № 163 «О некоторых вопросах государственного регулирования военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами и экспортного контроля». Ранее правом поставлять вооружения на экспорт были наделены «Белвнешпромсервис», «Белспецвнештехника» и «Белтехэкспорт».

О компании «Белинсофт» известно, что она создана 18 декабря 2018 года и зарегистрирована в небольшом деловом комплексе в столичном микрорайоне Домбровка.

«Продукция компании является новым направлением военно-технического сотрудничества, развития и внедрения высоких технологий в специальных сферах деятельности, организации и проведения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ», говорится в материалах к прошедшей на прошлой неделе выставке «Милекс-2019».

Основным предметом экспорта компании являются средства тактического и стратегического перехвата данных, продукты в области кибербезопасности, системы обеспечения безопасности критически важных объектов инфраструктуры государств.

В качестве примеров компания приводит следующие решения.

«Белинсофт» предлагает системы тактической разведки, которые позволяют правоохранительным органам получать доступ к голосовым вызовам, текстовым сообщениям и информации о местонахождении злоумышленников из различных каналов связи (спутниковой связи/сотовой связи/Wi-Fi). Центр мониторинга поможет спецслужбам «легально собирать и обрабатывать информацию о коммуникациях пользователей». Поддерживаются режимы целевого и массового сбора данных (IP, сотовая и стационарная связь). Компания предоставляет системы обнаружения «жучков» и другого шпионского оборудования, «тайно определяет местоположение абонентов 2G/3G/4G практически в любой точке мира в реальном времени».

Комплекс «Безопасный город» обеспечивает охрану общественного порядка и общественной безопасности, организуя взаимодействие электро-, водоснабжения, транспортной, телекоммуникационной и иных систем.

Аппаратное и программное обеспечение от «Белинсофта» поможет создать «эффективную, безопасную и легко конфигурируемую рабочую среду для особо секретных проектов, но и осуществлять безопасную передачу данных даже в публичных сетях, обеспечивая вашу скрытность, защищенность и уверенность в отсутствии утечки информации».

По информации TUT.BY, одним из руководителей «Белинсофта» является Петр Владимирович Третьяк. Человек с такими ФИО в 2005—2010 годах был заместителем председателя КГБ Беларуси и заведовал оперативно-разыскной деятельностью. До этого он возглавлял управление правительственной связи КГБ. На протяжении нескольких лет Третьяк находился в числе белорусских чиновников, невъездных на территорию Евросоюза. В 2014 году исключен из черного списка.

Получить комментарий в «Белинсофте» не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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В феврале «Белинсофт» стал четвертой компанией в стране, получившей право экспортировать продукцию, связанную с работой силовых ведомств. Однако до сих пор о...
 
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