Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Гостей обслуживают муж и жена. Это не только их семейный бизнес, но и единственный источник дохода. Поэтому они вкладывают всю душу в свое дело, создают для гостей уют и помогают организовывать их досуг.

Во время нашего приезда на 9 суток в агроусадьбе остановились россияне. Они приехали со своими велосипедами, ездили и знакомились с местными достопримечательностями.

— Для наших гостей мы разработали туристическую карту и нанесли на нее самые знаковые объекты Браслава и Браславского района, которые можно посетить. Среди них — сафари-парк в Национальном парке, гора «Маяк», обзорная площадка вблизи д. Масловичи и ряд других. Это помогает нашим гостям поближе познакомиться с природой и достопримечательностями нашего края, — говорит хозяйка усадьбы. – Мы живем в одном доме с нашими гостями и всегда готовы прийти им на помощь.

Виктор рассказывает, что за 7 лет работы на усадьбе побывали гости из 25 стран – Австралии, Японии, Индонезии, США, Китая, а также многих европейских стран. Но все же большая часть отдыхающих – это белорусы и россияне.

Формат размещения гостей в доме достаточно редкий для Беларуси. В настоящее время для проживания предлагается 9 апартаментов - фактически полноценных квартир с оборудованной кухней и санузлом. Одновременно апарт-отель может принять 30 человек.

Гости могут готовить сами, а могут заказывать еду у хозяев. Питание организовано в большом помещении на первом этаже дома. Оно используется как столовая и как ресепшн. Много продуктов предлагается со своего огорода.