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Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

24.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Агроусадьба "Диана"

Во время нашего путешествия по Браславщине мы побывали в некоторых агроэкоусадьбах и лично оценили все прелести отдыха у воды.

 

Агроусадьба «Диана» два комфортных дома с пирсами

Агроусадьба «Диана» стала принимать гостей в прошлом году. Она расположена на берегу озера Большая Ельня. Несмотря на непродолжительный срок работы, здесь уже побывало немало гостей из Беларуси, России и Литвы.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

За усадьбой присматривает управляющий Павел. Хозяева живут в Минске и приезжают на усадьбу только в выходные и праздничные дни.

Для размещения гостей предлагаются два новых деревянных комфортных дома на 10 человек.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

На кухне есть все необходимое для приготовления еды. Питание не предусмотрено. Отдыхающие привозят продукты и сами готовят. Закупиться можно в Слободке или Браславе. Два-три раза в неделю в деревню приходит автолавка, где также можно купить необходимые продукты. В домах есть вся бытовая техника, телевизоры, современные санузлы с душевыми кабинами.

У нас еще не было гостей, которые остались бы недовольны условиями проживания и отдыха, — говорит Павел.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

В день нашего приезда два дома были заняты. На отдых приехали 19 человек — взрослых и детей — из Подмосковья. Один из гостей Владимир рассказывает, что агроусадьбу «Диана» они нашли по интернету.

Мы уже пять-шесть лет подряд ездим в Беларусь на озера Браславщины. На этой агроусадьбе отдыхать вообще отлично. Ходим, гуляем. Для детей есть много развлечений горки, батуты, качели, песочницы. С погодой не очень повезло, большой ветер, и рыба не ловится. Сейчас пойдем на пруд, может, там удастся поймать рыбу на удочку. Вчера нам истопили баньку. Вода в озере еще холодная, но после парилки самые смелые даже поплавали, — дополняет Владимир.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Проходим по территории усадьбы. Видно, что к ее благоустройству приложил руку мастер. Вымощенные камнем дорожки ведут прямо к пирсам. Их два, по одному на каждый дом.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Одновременно на усадьбу могут приехать и россияне, и литовцы. Кто-то хочет ловить рыбу, а кто-то купаться. Чтобы одна компания не стесняла другую, оборудованы два пирса, — уточняет Павел.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Любимое занятие отдыхающих – рыбалка. Озеро богато на щуку, окуня, плотву, красноперку. Можно взять лодки и катамараны и покататься по озеру.

Для детей оборудованы две большие площадки с горками и песочница, есть надувные бассейны.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Можно поиграть в волейбол и футбол, вечерком приготовить шашлык и приятно посидеть в беседке.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Ну и какая же усадьба без бани с русской парилкой!

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Сутки проживания в доме обходятся человеку примерно в 25 рублей.

Агроусадьба «Муражье» комфортные номера-студии и апартаменты

Семейная агроусадьба «Муражье» расположена в д. Муражи, на окраине Браслава.

У дома нас любезно встречают хозяйка с хозяином.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Усадьба работает восьмой сезон. Ее территория занимает около одного гектара земли. Хозяину по наследству от деда достался большой сад. Виктор рассказывает, что грушам уже около 70 лет, липам – порядка 100 лет.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

А вот этому дубу я точно знаю, сколько лет. Ровно столько, сколько и мне 47. Вот так вместе с ним мы и растем, — дополняет хозяин усадьбы.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Даже при полной загрузке дома гости не мешают друг другу отдыхать. Для детей оборудованы площадки для игры. Для отдыха предлагается семь беседок и столько же мангалов.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Небольшой дом ежегодно пристраивался. Сегодня он насчитывает 700 квадратных метров.  

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Гостей обслуживают муж и жена. Это не только их семейный бизнес, но и единственный источник дохода. Поэтому они вкладывают всю душу в свое дело, создают для гостей уют и помогают организовывать их досуг.

Во время нашего приезда на 9 суток в агроусадьбе остановились россияне. Они приехали со своими велосипедами, ездили и знакомились с местными достопримечательностями.

Для наших гостей мы разработали туристическую карту и нанесли на нее самые знаковые объекты Браслава и Браславского района, которые можно посетить. Среди них сафари-парк в Национальном парке, гора «Маяк», обзорная площадка вблизи д. Масловичи и ряд других. Это помогает нашим гостям поближе познакомиться с природой и достопримечательностями нашего края, — говорит хозяйка усадьбы. – Мы живем в одном доме с нашими гостями и всегда готовы прийти им на помощь.

Виктор рассказывает, что за 7 лет работы на усадьбе побывали гости из 25 стран – Австралии, Японии, Индонезии, США, Китая, а также многих европейских стран. Но все же большая часть отдыхающих – это белорусы и россияне.

Формат размещения гостей в доме достаточно редкий для Беларуси. В настоящее время для проживания предлагается 9 апартаментов - фактически полноценных квартир с оборудованной кухней и санузлом. Одновременно апарт-отель может принять 30 человек.

Гости могут готовить сами, а могут заказывать еду у хозяев. Питание организовано в большом помещении на первом этаже дома. Оно используется как столовая и как ресепшн. Много продуктов предлагается со своего огорода.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Усадьба расположена в 250 метрах от озера Неспиш.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Примерно в 800 метрах находится песчаный пляж озера Войсо с пологим берегом.

Платить придется только за прокат велосипедов и лодок. Все остальное – беседки, мангалы, барбекю – входит в стоимость проживания.

В межсезонье проживание в номере одному отдыхающему обходится в 9 долларов. Самый дешевый двухместный номер-студия стоит 25-30 долларов в сутки. Апартаменты с большим количеством спален стоят 64 доллара в сутки.

Усадьба «Три медведя» отдых премиум-класса

Усадьба «Три медведя» расположена берегу озера Богинское.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Директор базы отдыха Станислав Коваленко рассказывает, что первые три самые большие дома с соломенными крышами комплекса построены еще в 2008 году. Затем он постепенно достраивался. Сегодня усадьба делится на две территории.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Территория VIP огорожена. Здесь находятся двухэтажные коттеджи на 11 мест каждый (до 15 с дополнительными местами). Они оборудованы современными кухнями – от посудомоечной машины до кофеварки и тостера.

В такой дом можно заезжать со своими продуктами, готовить и длительное время жить автономно, — говорит Станислав.

Каждый коттедж имеет собственный внутренний дворик с площадкой, уличной мебелью, где можно приготовить шашлык, позагорать.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Мы зашли в коттедж «Соколиная охота». Он выполнен в стиле старинного дома респектабельного охотника. В просторном каминном зале горит огонь, на стенах развешаны трофеи. Вокруг — обилие дерева и натуральных материалов.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

В доме работают кондиционеры, есть телевизоры и караоке. В комнатах очень уютно, стоит мебель из дерева, предлагается льняное белье.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

С территории есть выход к озеру Богинское с собственным пирсом.

На VIP-территории находится ресторан, выполненный в стиле стимпанк. Он рассчитан на 50 посадочных мест, имеет банную и бильярдную зоны. В ресторане есть летняя терраса.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Мы предлагаем европейскую кухню, но по желанию гостей шеф-повар приготовит авторские блюда белорусской национальной кухни или иное любое блюдо. Также можно воспользоваться форматом питания «шведский стол» утром, в обед и вечером, — дополняет директор комплекса.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Трехразовое питание в ресторане стоит 50 рублей в сутки. Самое дорогое блюдо меню – стейк из говядины или лосося – стоит 25 рублей.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

На территории усадьбы есть шатер на 140 мест для организации банкетов и на 250 мест – для проведения фуршетов. Здесь установлено современное звуковое оборудование с возможностью подключения большого экрана и проектора.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Можно воспользоваться услугами бани. Она рассчитана на 10 человек.

На территории комплекса  также находится искусственный пруд, где можно ловить рыбу – карпа, карася, линя. Затем повар приготовит ее либо на гриле, либо в сметане, либо сварит уху, — дополняет Станислав.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

На прокат предлагаются горные, обычные и детские велосипеды, веломобили, электросамокаты, лодки, моторные лодки, двух- и трехместные катамараны.

Территория привлекает своим ландшафтом.

Аренда дома на сутки на VIP-территории в выходные дни стоит 750 рублей, в будние дни – 600 рублей.

Основная аудитория комплекса – это россияне, имеющие доходы выше среднего. Как правило, они приезжают семьями и живут в коттеджах на VIP-территории. Белорусы чаще всего бывают в выходные дни, на отдых едут тоже семьями или небольшими компаниями друзей.

Порядка 80% мест в комплексе уже забронировано на все лето, — уточняет Станислав.

Директор рассказывает, что, как правило, гости на усадьбе останавливаются на 3-7 дней. В комплексе для них часто устраиваются различные развлекательные мероприятия, работает 3Dкинозал.

Максимум единовременно на усадьбе может проживать 110 человек. В августе здесь сдается в эксплуатацию еще один дом.

Через дорогу находится вторая территория комплекса, где протекает река Дрисвята. Здесь расположен комплекс «Хрустальный», где проживание более бюджетное.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Он состоит из 8 номеров на 20 основных мест: один – класса стандарт+, пять – класса стандарт, на втором этаже находятся двухкомнатные номера на 4 основных места. В номерах есть санузел, кондиционер, мини-бар.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Гостям предлагается комната отдыха, за дополнительную плату парная с душем и купелью.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

На этажах оборудованы кофе-машины.

Номер на 2 человека можно снять от 120 рублей на сутки, двухкомнатный на 4 человека – за 200 рублей.

Комплекс «Хрустальный» очень востребован белорусами. Поэтому дирекцией было принято решение построить еще один такой же, — уточняет Станислав.

На этой территории находится и комплекс «Речной». Отдельно стоящие корпуса выполнены из дерева, но не имеют удобств. Два санузла расположены в 5 метрах в отдельном корпусе.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

Номера рассчитаны на 2-х и 3-х человек.

Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском

В будние дни проживание в номере на двоих гостей стоит 54 рубля, в выходные – 60 рублей. Здесь, как правило, останавливаются рыбаки.  

Дирекция комплекса «Три медведя» планирует открыть свое личное подсобное хозяйство.

Фото: Павел Садовский

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Браславщина по праву считается природной жемчужиной Беларуси и ее «туристской Меккой». Гостей готовы принять 308 агроэкоусадеб, расположенных на берегах озер....
 
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