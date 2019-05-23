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Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
24.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Во время нашего путешествия по Браславщине мы побывали в некоторых агроэкоусадьбах и лично оценили все прелести отдыха у воды.
Агроусадьба «Диана» — два комфортных дома с пирсами
Агроусадьба «Диана» стала принимать гостей в прошлом году. Она расположена на берегу озера Большая Ельня. Несмотря на непродолжительный срок работы, здесь уже побывало немало гостей из Беларуси, России и Литвы.
За усадьбой присматривает управляющий Павел. Хозяева живут в Минске и приезжают на усадьбу только в выходные и праздничные дни.
Для размещения гостей предлагаются два новых деревянных комфортных дома на 10 человек.
На кухне есть все необходимое для приготовления еды. Питание не предусмотрено. Отдыхающие привозят продукты и сами готовят. Закупиться можно в Слободке или Браславе. Два-три раза в неделю в деревню приходит автолавка, где также можно купить необходимые продукты. В домах есть вся бытовая техника, телевизоры, современные санузлы с душевыми кабинами.
— У нас еще не было гостей, которые остались бы недовольны условиями проживания и отдыха, — говорит Павел.
В день нашего приезда два дома были заняты. На отдых приехали 19 человек — взрослых и детей — из Подмосковья. Один из гостей Владимир рассказывает, что агроусадьбу «Диана» они нашли по интернету.
— Мы уже пять-шесть лет подряд ездим в Беларусь на озера Браславщины. На этой агроусадьбе отдыхать вообще отлично. Ходим, гуляем. Для детей есть много развлечений — горки, батуты, качели, песочницы. С погодой не очень повезло, большой ветер, и рыба не ловится. Сейчас пойдем на пруд, может, там удастся поймать рыбу на удочку. Вчера нам истопили баньку. Вода в озере еще холодная, но после парилки самые смелые даже поплавали, — дополняет Владимир.
Любимое занятие отдыхающих – рыбалка. Озеро богато на щуку, окуня, плотву, красноперку. Можно взять лодки и катамараны и покататься по озеру.
Гостей обслуживают муж и жена. Это не только их семейный бизнес, но и единственный источник дохода. Поэтому они вкладывают всю душу в свое дело, создают для гостей уют и помогают организовывать их досуг.
Во время нашего приезда на 9 суток в агроусадьбе остановились россияне. Они приехали со своими велосипедами, ездили и знакомились с местными достопримечательностями.
— Для наших гостей мы разработали туристическую карту и нанесли на нее самые знаковые объекты Браслава и Браславского района, которые можно посетить. Среди них — сафари-парк в Национальном парке, гора «Маяк», обзорная площадка вблизи д. Масловичи и ряд других. Это помогает нашим гостям поближе познакомиться с природой и достопримечательностями нашего края, — говорит хозяйка усадьбы. – Мы живем в одном доме с нашими гостями и всегда готовы прийти им на помощь.
Виктор рассказывает, что за 7 лет работы на усадьбе побывали гости из 25 стран – Австралии, Японии, Индонезии, США, Китая, а также многих европейских стран. Но все же большая часть отдыхающих – это белорусы и россияне.
Формат размещения гостей в доме достаточно редкий для Беларуси. В настоящее время для проживания предлагается 9 апартаментов - фактически полноценных квартир с оборудованной кухней и санузлом. Одновременно апарт-отель может принять 30 человек.
Гости могут готовить сами, а могут заказывать еду у хозяев. Питание организовано в большом помещении на первом этаже дома. Оно используется как столовая и как ресепшн. Много продуктов предлагается со своего огорода.
Примерно в 800 метрах находится песчаный пляж озера Войсо с пологим берегом.
Платить придется только за прокат велосипедов и лодок. Все остальное – беседки, мангалы, барбекю – входит в стоимость проживания.
В межсезонье проживание в номере одному отдыхающему обходится в 9 долларов. Самый дешевый двухместный номер-студия стоит 25-30 долларов в сутки. Апартаменты с большим количеством спален стоят 64 доллара в сутки.
Усадьба «Три медведя» — отдых премиум-класса
Усадьба «Три медведя» расположена берегу озера Богинское.
Территория VIP огорожена. Здесь находятся двухэтажные коттеджи на 11 мест каждый (до 15 с дополнительными местами). Они оборудованы современными кухнями – от посудомоечной машины до кофеварки и тостера.
— В такой дом можно заезжать со своими продуктами, готовить и длительное время жить автономно, — говорит Станислав.
Каждый коттедж имеет собственный внутренний дворик с площадкой, уличной мебелью, где можно приготовить шашлык, позагорать.
На прокат предлагаются горные, обычные и детские велосипеды, веломобили, электросамокаты, лодки, моторные лодки, двух- и трехместные катамараны.
Территория привлекает своим ландшафтом.
Аренда дома на сутки на VIP-территории в выходные дни стоит 750 рублей, в будние дни – 600 рублей.
Основная аудитория комплекса – это россияне, имеющие доходы выше среднего. Как правило, они приезжают семьями и живут в коттеджах на VIP-территории. Белорусы чаще всего бывают в выходные дни, на отдых едут тоже семьями или небольшими компаниями друзей.
— Порядка 80% мест в комплексе уже забронировано на все лето, — уточняет Станислав.
Директор рассказывает, что, как правило, гости на усадьбе останавливаются на 3-7 дней. В комплексе для них часто устраиваются различные развлекательные мероприятия, работает 3Dкинозал.
Максимум единовременно на усадьбе может проживать 110 человек. В августе здесь сдается в эксплуатацию еще один дом.
Через дорогу находится вторая территория комплекса, где протекает река Дрисвята. Здесь расположен комплекс «Хрустальный», где проживание более бюджетное.
На этажах оборудованы кофе-машины.
Номер на 2 человека можно снять от 120 рублей на сутки, двухкомнатный на 4 человека – за 200 рублей.
— Комплекс «Хрустальный» очень востребован белорусами. Поэтому дирекцией было принято решение построить еще один такой же, — уточняет Станислав.
На этой территории находится и комплекс «Речной». Отдельно стоящие корпуса выполнены из дерева, но не имеют удобств. Два санузла расположены в 5 метрах в отдельном корпусе.
В будние дни проживание в номере на двоих гостей стоит 54 рубля, в выходные – 60 рублей. Здесь, как правило, останавливаются рыбаки.
Дирекция комплекса «Три медведя» планирует открыть свое личное подсобное хозяйство.
Фото: Павел Садовский
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Отдых на агроусадьбах Браславщины: студия за 50 рублей в сутки на озере Неспиш и VIP-коттедж за 600 – на Богинском
Браславщина по праву считается природной жемчужиной Беларуси и ее «туристской Меккой». Гостей готовы принять 308 агроэкоусадеб, расположенных на берегах озер....
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