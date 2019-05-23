Лукашенко требует применять жесткие санкции к необязательным инвесторам

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 24 мая во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко, ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки», — сказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что уделяет большое значение модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры, потому что это лицо страны. «Я часто вас критикую за дороги, за порядок, другие направления, связанные с нашей природой. Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? Это лицо Минска. Минск — лицо страны, — обратил внимание Лукашенко. — Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедут много гостей со всего мира на Европейские игры. Когда-то надо было эту работу активизировать».

Лукашенко подчеркнул, что к инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции. «Хочу предупредить: если с инвестором договорились, он должен исполнять свои обязательства. Если нет — должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к президенту — перепрофилируем. Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал — будь добр нести ответственность», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет. «Это касается и домов, и других объектов, которые строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица — нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины туда едут — пыль, грязь. Это ненормально. Если ты хочешь построить дом или какой-то объект — пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать — это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало», — обратил внимание Александр Лукашенко.