ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермошина предложила выбирать глав сельских органов власти, а затем, возможно, и мэров городов

24.05.2019 11:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси нужно избирать глав сельских и поселковых исполнительных органов, а затем, если это сработает, переходить к выборам главам районов и мэрам городов, считает глава ЦИК Лидия Ермошина. Такое заявление она сделала в ток-шоу «В обстановке мира» на телеканале СТВ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава ЦИК считает, что исполнительную власть уже некуда укреплять.

— Я давно ратую за то, чтобы сельские и поселковые советы как органы были упразднены, чтобы мы не избирали сельских и поселковых депутатов — это чисто декоративные органы с минимумом полномочий, и чтобы мы избирали глав местных сельских органов, глав местных администраций. Это будет одновременно и исполнительная, и представительная власть — объединенная. Для сельчан, когда они участвуют в выборах, существует только одно — кто будет председателем сельсовета. Давайте его избирать непосредственно самими сельчанами.

Ермошина отметила, что сделать это можно будет только изменив Конституцию.

— Давайте посмотрим, как оно пойдет. Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть мы потом перейдем на уровень района, на уровень города, и у нас будут действительно избираемые мэры городов. Почему бы и нет? Но что бы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу.

Ведущий ток-шоу, депутат Игорь Марзалюк поддержал идею главы ЦИК:

— Я считаю, это очень важно. Когда человек избран и напрямую зависит от тех, кто живет в одном населенном пункте, ходит по одним и тем же улицам, он себя чувствует совершенно по-другому.

Лидия Ермошина также сказала, что некоторые нормы в избирательном кодексе нужно изменить.

— У нас есть норма, которая позаимствована с советской, даже сталинской конституции, норма, которая касается ограничения избирательных прав граждан. У нас ограничивается право тех, кто находится под арестом до приговора суда. То есть формально невиновные люди у нас не участвуют в выборах, в голосовании. При этом — парадокс, они могут выдвигаться кандидатами в депутаты и президенты.

Глава ЦИК также предложила избавиться от выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, потому что это устаревший термин.

— Если мы хотим перейти к смешанной или пропорциональной избирательной системе, нам нужно уходить от института отзыва депутата. Пока существует формально этот институт, невозможно ввести партийные списки, ибо невозможно отозвать депутата, который не избран персонально.

В Беларуси избирались главы местных исполнительных органов до 1996 года. Одним из вопросов ноябрьского рефереднума по инициативе президента стал переход от такого порядка к назначению местных руководителей напрямую главой государства. За это, по официальным данным, высказались почти 70% избирателей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси нужно избирать глав сельских и поселковых исполнительных органов, а затем, если это сработает, переходить к выборам главам районов и мэрам городов,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
После проверки Госконтроля были наказаны 600 руководителей сельхозпредприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика