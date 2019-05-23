Ермошина предложила выбирать глав сельских органов власти, а затем, возможно, и мэров городов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси нужно избирать глав сельских и поселковых исполнительных органов, а затем, если это сработает, переходить к выборам главам районов и мэрам городов, считает глава ЦИК Лидия Ермошина. Такое заявление она сделала в ток-шоу «В обстановке мира» на телеканале СТВ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава ЦИК считает, что исполнительную власть уже некуда укреплять.

— Я давно ратую за то, чтобы сельские и поселковые советы как органы были упразднены, чтобы мы не избирали сельских и поселковых депутатов — это чисто декоративные органы с минимумом полномочий, и чтобы мы избирали глав местных сельских органов, глав местных администраций. Это будет одновременно и исполнительная, и представительная власть — объединенная. Для сельчан, когда они участвуют в выборах, существует только одно — кто будет председателем сельсовета. Давайте его избирать непосредственно самими сельчанами.

Ермошина отметила, что сделать это можно будет только изменив Конституцию.

— Давайте посмотрим, как оно пойдет. Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть мы потом перейдем на уровень района, на уровень города, и у нас будут действительно избираемые мэры городов. Почему бы и нет? Но что бы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу.

Ведущий ток-шоу, депутат Игорь Марзалюк поддержал идею главы ЦИК:

— Я считаю, это очень важно. Когда человек избран и напрямую зависит от тех, кто живет в одном населенном пункте, ходит по одним и тем же улицам, он себя чувствует совершенно по-другому.

Лидия Ермошина также сказала, что некоторые нормы в избирательном кодексе нужно изменить.

— У нас есть норма, которая позаимствована с советской, даже сталинской конституции, норма, которая касается ограничения избирательных прав граждан. У нас ограничивается право тех, кто находится под арестом до приговора суда. То есть формально невиновные люди у нас не участвуют в выборах, в голосовании. При этом — парадокс, они могут выдвигаться кандидатами в депутаты и президенты.

Глава ЦИК также предложила избавиться от выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, потому что это устаревший термин.

— Если мы хотим перейти к смешанной или пропорциональной избирательной системе, нам нужно уходить от института отзыва депутата. Пока существует формально этот институт, невозможно ввести партийные списки, ибо невозможно отозвать депутата, который не избран персонально.

В Беларуси избирались главы местных исполнительных органов до 1996 года. Одним из вопросов ноябрьского рефереднума по инициативе президента стал переход от такого порядка к назначению местных руководителей напрямую главой государства. За это, по официальным данным, высказались почти 70% избирателей.