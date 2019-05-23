Лукашенко приказал наказывать инвесторов, не выполняющих обязательства

Александр Лукашенко 24 мая во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки, а также не давать спуску инвесторам, которые берутся за возведение объектов, но не выполняют свои обязательства.

Глава государства пояснил, что уделяет большое значение модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры, потому что это лицо страны.

«Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки», - отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что к инвесторам, которые не выполняют свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции, а не перепрофилировать их деятельность. Лукашенко также потребовал, чтобы сроки строительства и внешнего благоустройства объектов не превышали трех лет. Также он отдал распоряжение главе Комитета госконтроля Леониду Анфимову «посмотреть на некоторые подобные долгострои и кое-кого проучить или научить. Если они взяли и не хотят строить - изъять эти участки, чтобы неповадно другим было. Смотрите, чтобы у нас не было этой торговли: вы выделили ему участок, он его начинает перепродавать и карманы на этом набивать. Этого быть не должно. Взял участок - иди строй, не хочешь - верни обратно с определенной ответственностью за то, что ты не сделал того, для чего получал этот участок. Здесь нам надо наводить порядок», - подчеркнул президент.