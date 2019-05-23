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Разборки за «Трайпл» возвращаются в Минск - московский суд в иске отказал
24.05.2019 12:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску совладельца компании «Трайпл» российского бизнесмена Иосифа Аксентьева к нынешним и бывшему владельцам долей в крупнейшем частном холдинге Беларуси Юрию Чижу, Михаилу Мамиашвили и Владимиру Япринцеву о признании договора купли-продажи доли в компании от 23 июля 2015 года заключенным. Такое решение принято в пятницу по ходатайству адвоката Япринцева, так как аналогичный иск уже рассматривают в Минске. Представители Чижа, Аксентьева и Мамиашвили заявили, что считают ходатайство необоснованным.
Напомним, в Минске суд рассматривает иск Япринцева к Аксентьеву о договоре купли-продажи его доли в «Трайпле» незаключенным. То есть предмет и основания иска совпадают. Юристы отмечают, что, согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух стран, суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство.
Речь идет о договоре от 23 июля 2015 года, по которому 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны перешли от Япринцева к Аксентьеву в счет погашения долга его сына Казбека Япринцева.
Владимир Япринцев настаивает на том, что он документы по купле-продаже доли двум лицам не подписывал.
В настоящий момент в Минске рассмотрение дела приостановлено — суд решил истребовать из России оригинал того самого договора, вокруг которого идут споры.
Напомним, в минском процессе оригинал договора так и не был представлен ни истцом (Япринцевым), ни ответчиком (Аксентьевым), ни самим обществом «Трайпл» (третьим лицом по делу).
Начальник юридической службы холдинга Татьяна Василевская на вопрос судьи Натальи Крук
На заседании 11 февраля 2019 года адвокат Иосифа Аксентьева Людмила Асиевская предоставила нотариально заверенную копию договора купли-продажи доли в «Трайпле», пояснив, что 8 февраля 2019 года в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами России, оригинал договора изъят.
Сторона истца заявила ходатайство об истребовании договора из следственных органов России.
Напомним, долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз. Ранее на факт передачи доли
В прошлом году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.
В итоге
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Такое решение принято в пятницу по ходатайству одного из белорусских участников, так как аналогичный иск уже рассматривают в Минске.
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