Разборки за «Трайпл» возвращаются в Минск - московский суд в иске отказал

Источник материала: Tut.by

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску совладельца компании «Трайпл» российского бизнесмена Иосифа Аксентьева к нынешним и бывшему владельцам долей в крупнейшем частном холдинге Беларуси Юрию Чижу, Михаилу Мамиашвили и Владимиру Япринцеву о признании договора купли-продажи доли в компании от 23 июля 2015 года заключенным. Такое решение принято в пятницу по ходатайству адвоката Япринцева, так как аналогичный иск уже рассматривают в Минске. Представители Чижа, Аксентьева и Мамиашвили заявили, что считают ходатайство необоснованным.

Напомним, в Минске суд рассматривает иск Япринцева к Аксентьеву о договоре купли-продажи его доли в «Трайпле» незаключенным. То есть предмет и основания иска совпадают. Юристы отмечают, что, согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух стран, суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство.

Речь идет о договоре от 23 июля 2015 года, по которому 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны перешли от Япринцева к Аксентьеву в счет погашения долга его сына Казбека Япринцева.

Владимир Япринцев настаивает на том, что он документы по купле-продаже доли двум лицам не подписывал.

В настоящий момент в Минске рассмотрение дела приостановлено — суд решил истребовать из России оригинал того самого договора, вокруг которого идут споры.

Напомним, в минском процессе оригинал договора так и не был представлен ни истцом (Япринцевым), ни ответчиком (Аксентьевым), ни самим обществом «Трайпл» (третьим лицом по делу).

Начальник юридической службы холдинга Татьяна Василевская на вопрос судьи Натальи Крук ответила , что договора в обществе нет, он был изъят, причем в акте изъятия конкретные документы не перечислены и некоторые из них компании не возвращены

На заседании 11 февраля 2019 года адвокат Иосифа Аксентьева Людмила Асиевская предоставила нотариально заверенную копию договора купли-продажи доли в «Трайпле», пояснив, что 8 февраля 2019 года в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами России, оригинал договора изъят.

Сторона истца заявила ходатайство об истребовании договора из следственных органов России.

Напомним, долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз. Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов, исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.

В прошлом году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.

В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали , что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.