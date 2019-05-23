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Reuters: Россия вывела из «Дружбы» около 2 млн тонн загрязненной хлорорганикой нефти

24.05.2019 12:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

России удалось очистить нефтепровод «Дружба» по состоянию на конец мая примерно от трети загрязненного хлорорганикой сырья. Всего около 2 млн тонн некондиционной нефти было вывезено железной дорогой, танкерами и перегружено в хранилища, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Транзит российской нефти в Европу по экспортной магистрали «Дружба» был приостановлен месяц назад из-за попадания в нефтепровод большого объема загрязненного хлорорганикой сырья. Всего, по оценке «Белнефтехима», было заражено около 5 млн тонн нефти. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев.

По данным источников Reuters, еще около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Беларуси и Украины. Еще около 1 млн тонн необходимо вывезти с территории Польши и Германии, отмечают источники агентства. По данным Reuters, к середине мая Россия транспортировала по железной дороге 80 тыс. тонн загрязненной нефти в направлении порта Новороссийск, где она была смешана с качественным сырьем до приемлемых показателей и реализована на экспорт. Еще около 100 тыс. тонн было вывезено танкерами в итальянские порты. Также около 100 тыс. тонн могут быть складированы на территории Венгрии, отмечает агентство.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

 
 
Ссылка на источник 21
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По данным агентства, около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Беларуси и Украины, и еще около 1 млн тонн необходимо вывезти...
 
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