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Доходы минчан выросли на 8,5%
24.05.2019 12:53 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно последним статистическим данным, реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года превысили прошлогодний показатель на 8,5%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года составили 108,5 % к соответствующему периоду 2018 года, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Главное статистическое управление столицы.
Как сообщает статистическое ведомство, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,1 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3 %. Кроме того, выплаты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты) составили 16,8 %, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8 %.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен товаров и услуг.
Напомним, что по данным Главного статистического управления города Минска, номинальная начисленная средняя
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Согласно последним статистическим данным, реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года превысили прошлогодний показатель на 8,5%.
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