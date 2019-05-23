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Доходы минчан выросли на 8,5%

24.05.2019 12:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно последним статистическим данным, реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года превысили прошлогодний показатель на 8,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года составили 108,5 % к соответствующему периоду 2018 года, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Главное статистическое управление столицы.

Как сообщает статистическое ведомство, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,1 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3 %. Кроме того, выплаты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты) составили 16,8 %, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8 %.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен товаров и услуг.

Напомним, что по данным Главного статистического управления города Минска, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в марте 2019 года составила 1 544,5 рубля  (на 162,4 рубля, или на 11,7%, больше, чем в феврале 2019 года). Реальная зарплата с учетом инфляции в марта 2018 года по март 2019 года выросла на 5,9%. Согласно данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года средняя по стране зарплата вновь превысила психологический рубеж в 1000 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно последним статистическим данным, реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года превысили прошлогодний показатель на 8,5%.
 
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