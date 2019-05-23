Доходы минчан выросли на 8,5%

Согласно последним статистическим данным, реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года превысили прошлогодний показатель на 8,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года составили 108,5 % к соответствующему периоду 2018 года, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Главное статистическое управление столицы.

Как сообщает статистическое ведомство, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,1 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3 %. Кроме того, выплаты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты) составили 16,8 %, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8 %.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен товаров и услуг.