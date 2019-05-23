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МИД России: Ухудшать отношения с Беларусью никогда не было нашей задачей

24.05.2019 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ухудшение отношений с Беларусью никогда не входило и не входит в задачи России, заявил директор второго департамента стран СНГ российского МИД Андрей Руденко на круглом столе «Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы», сообщает РИА Новости.

Он назвал Беларусь самой «близкой и родной» страной для России, главным стратегическим партнером.

Одной из задач дипломатии Руденко назвал «как раз преодоление последствий порой тех неосторожных, может быть, непродуманных заявлений», которые делаются представителями разных слоев общества.

Задача МИД, добавил дипломат, максимально быстро и эффективно нейтралирозывать «ущерб, который иногда наносится, в том числе и третьей властью (вероятно имеется в виду „четвертая власть“, так иногда образно называют СМИ — прим. TUT.BY)».

30 апреля стало известно, что Кремль меняет своего посла в Минске Михаила Бабича после нескольких публичных обменов резкими заявлениями между ним и МИД Беларуси. На место Бабича был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев, который должен прибыть в Минск в начале июня.

23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что встретится с Мезенцевым сразу же по его прибытии, а все необходимые формальности, связанные с назначением посла, выполнены.

Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков в свежем интервью «Народной воле» по сути поддержал позицию белорусского МИД и заявил, что Бабич не понял, «кто главный в Беларуси» и что это суверенное государство, а не федеральный округ России.

 
Теги: Минск
 
 
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Задачей дипломатии представитель МИД РФ назвал преодоление последствий неосторожных заявлений, которые делаются представителями разных слоев общества.
 
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