E-шопинг в один клик и соцсеть для займов: в Минске прошел Elevator Lab Bootcamp

В Минске состоялся финал конкурса Elevator Lab Bootcamp, победителя которого Приорбанк отправит на стажировку в Вену. В последний этап вышли девять команд, предложившие решение для платежей в один клик, социальную сеть, где можно взять взаймы, и сервис оценки звонков в колл-центре.

Конкурс белорусских финтех-стартапов проводит Приорбанк совместно с Raiffeisen Bank International. В конкурсе приняли участие команды с проектами на ранних этапах развития. Инициатива призвана помочь белорусским разработчикам запустить свои проекты и выйти с ними на международный уровень.

«В прошлом году наш конкурс был нацелен на состоявшиеся проекты. В этом году мы приняли решение проводить его для начинающих стартапов. Идеи участников нынешнего года по уровню проработки ничуть не уступают проектам опытных команд. Двухнедельная стажировка в школе предпринимательства в Вене — это прекрасная возможность получить дополнительные знания и обратную связь для улучшения своей идеи, научиться презентовать проекты перед потенциальными инвесторами», — рассказал директор департамента электронного бизнеса Приорбанка Сергей Лазюк.

Победителем Elevator Lab Bootcamp стала команда PaymentMethod с идеей упростить электронные платежи до одного клика. Решение позволит не вносить каждый раз данные своей карты при покупке товаров в интернете. Для этого разработчики создали специальную кнопку, которая встраивается на сайт интернет-магазина, и исключает сложную процедуру ввода информации. При нажатии на кнопку происходит переадресация в мобильный банк. Туда же подтягивается вся информация из интернет-магазина и оплатить товар можно без ввода номера карточки, одним кликом. В планах разработчиков – создать программное обеспечение для интернет-магазинов, интегрироваться с ЕРИП и стать партнером платежной системой Visa.

Победитель Elevator Lab Bootcamp отправится в Вену в летнюю школу предпринимательства на две недели, где сможет доработать свой проект вместе с экспертами, принять участие в европейском конкурсе и, возможно, привлечь инвестиции.

Приз в специальной номинации достался 14-летнему программисту в сфере защиты данных Марку Бруцкому-Стемпковскому. Юный программист представил проект Emusecure – способ защиты банковских операций от взлома с помощью отдельных виртуальных машин. Марк создал действующую демо-версию продукта, которая позволяет защищать данные от практически любого вида несанкционированного доступа.

Команда Robocoll в свою очередь придумала соцсеть, где можно брать взаймы у друзей. При этом долг автоматически списывается благодаря смарт-контрактам.

Команда Alpha analytics представила сервис оценки звонков в колл-центре банка, который позволяет оценить не только уровень работы каждого оператора, но и вежливость клиента. В сервис входит автоматический распознаватель речи, который переводит ее в текст, анализирует по 30 параметрам и формирует отчет.

Команда Finadviser придумала сервис, который помогает инвестировать тем, кто не хочет заниматься сложными темами. Пользователь задает ожидаемую доходность, уровень риска и срок вложений, а система обрабатывает данные и выдает список подходящих инструментов.

Команда Datalab разработала экосистему в мобильном банке с персональным финансовым помощником и рекомендательной системой. С ее помощью можно будет прямо в мобильном банке видеть свои чеки и структуру трат, а заодно получать советы, как экономить.

Также жюри были представлены голосовой помощник для службы технической поддержки на базе искусственного интеллекта Snotra, блокчейн-решение с предиктивной моделью Alvera solutions для оценки инвестиционных операций и система, анализирующая и предлагающая лучшие цены на желаемую услугу или товар «Интеллектуальная покупка».

Программный менеджер Elevator Lab Raiffeisen Bank International Истван Ковач отметил высокую зрелость идей и глубокую проработку концепций. По его словам, если бы белорусские разработчики представляли проекты в Лондоне, то имели бы большие шансы на успех.