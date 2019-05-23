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velcom | A1 запустил «A1 Бизнес онлайн» с фиксированным интернетом для бизнеса

24.05.2019 14:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания velcom | A1 представила новую линейку тарифов «А1 Бизнес онлайн» с безлимитным доступом в интернет по технологии Ethernet на базе оптоволоконной сети. Теперь в зависимости от масштабов и потребностей своего бизнеса корпоративные клиенты компании могут выбрать соединение на скорости от 12 до 150 Мбит/с.

В линейку вошли 7 тарифных планов:

Тарифный план

Скорость соединения, Мбит/с

Абонентская плата, руб.

«Бизнес онлайн 12»

12

28

«Бизнес онлайн 20»

20

37

«Бизнес онлайн 40»

40

59

«Бизнес онлайн 60»

60

100

«Бизнес онлайн 80»

80

115

«Бизнес онлайн 100»

100

138

«Бизнес онлайн 150»

150

190

Приятным бонусом для пользователей новой линейки станет возможность получить в бесплатное пользование Wi-Fi-роутер. Для абонентов тарифных планов со скоростью соединения от 60 Мбит/с роутер будет оснащен SIM-картой с поддержкой 3G/4G, которая в случае необходимости гарантирует автоматический переход на резервный канал связи. Таким образом, абоненты могут быть уверены, что их работе ничего не помешает, а связь будет доступна 24/7.

Кроме того, пользователям новой линейки доступны дополнительные услуги. Среди них: IT-поддержка по оказанию технической помощи клиентам (как дистанционно, так и с выездом на место), а также возможность подключения домашних точек с предоставлением мобильного и фиксированного интернета вне офиса – для комфортной организации удаленной работы из дома.

Подключиться на тарифные планы линейки «А1 Бизнес онлайн» можно везде, где доступна Ethernet-сеть velcom | A1, то есть во всех крупных бизнес-центрах Минска и других городов республики.

Для новых абонентов линейки «А1 Бизнес онлайн», а также абонентов, подключающих дополнительные линии, действует акция: скидка 50% на абонентскую плату на первые 6 месяцев с момента подключения.

Узнать подробности, а также проверить техническую возможность подключения тарифов «Бизнес онлайн» можно по телефону справочно-информационной службы 150 (звонок бесплатный из любой сети).

 
Теги: Минск
 
 
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Компания velcom | A1 представила новую линейку тарифов «А1 Бизнес онлайн» с безлимитным доступом в интернет по технологии Ethernet на базе оптоволоконной сети.
 
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