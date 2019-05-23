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БМЗ остался без гендиректора

24.05.2019 14:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анатолий Савенок покинул пост гендиректора Белорусского металлургического завода. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили на самом предприятии.


Фото: официальная группа завода в ВК

По словам собеседников, «с гендиректором расстались по соглашению сторон».

Накануне своей отставки Анатолий Савенок направил письмо своим подчиненным и клиентам и поблагодарил за совместную работу. «Вместе мы воплощали в жизнь амбициозные проекты, решали сложнейшие проблемы, радовались общим победам. Мы обменивались знаниями и учились друг у друга. И я благодарен за эту возможность», — написал Савенок.

Однако, по его словам, «жизнь движется вперед, открывает новые перспективы».

Анатолий Савенок проработал на жлобинском заводе почти 30 лет. В 1989 году он пришел на предприятие на должность травильщика-гальваника. Потом был мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником сталепроволочного цеха № 2, директором по метизному производству. С 14 октября 2009 года — генеральный директор БМЗ.

Стоит отметить, что Савенок стал первым белорусом, которого назначили начальником основного производственного цеха на БМЗ, а потом и гендиректором предприятия. До этого данные должности занимали уроженцы России и Украины, которые в период запуска завода приехали на работу с предприятий данных стран.

За 2010−2018 годы на БМЗ была проведена самая масштабная за всю историю предприятия модернизация. Ее завершение совпало с периодом колоссального падения цен на мировом рынке стали, вызванного массовым перепроизводством в Китае. Сбалансированное производство и наращивание выпуска продукции с большей добавленной стоимостью позволили предприятию удержаться на плаву в трудные времена. Над БМЗ довлеет большая долговая нагрузка.

«Западные пошлины нас закалили». Глава БМЗ — о росте выручки, кредитах, электродах и зарплате

 
 
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Накануне своей отставки Анатолий Савенок направил письмо своим подчиненным и клиентам и поблагодарил за совместную работу.
 
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