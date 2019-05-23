Участников неразрешенного «Чернобыльского шляха» продолжают штрафовать

Источник материала: Tut.by

Замглавы партии «Зеленые» Дмитрий Кучук и рекламист Юлия Ляшкевич сегодня получили штрафы — каждый по 20 базовых величин (510 рублей) — за участие в неразрешенном " Чернобыльском шляхе " 26 апреля.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Решения в обоих случаях принял суд Центрального района Минска. Юлия Ляшкевич, автор известного анимационного ролика «Будзьма Беларусамі» , рассказала, что ей предъявили документы и фото, где стрелка указывала на нее. Свидетелями были сотрудники ОМОН.

Ляшкевич признала, что была на месте акции, но не признала свою вину в правонарушении.

— Меня спросили, почему я там была. Я сказала, что [в Чернобыле] была большая техногенная катастрофа, только в Беларуси, по данным союза ликвидаторов, их умерло 10 тысяч, еще 25 тысяч людей — с инвалидностью, количество случаев рака среди детей выросло в 33 раза. Это относится и ко мне, я тоже дитя Чернобыля.

По словам рекламиста, ей непонятно, почему не проходит шествий на государственном уровне.

— Мне все время говорили о том, что есть закон и что я его нарушила. Я ответила, что уважаю государство как институт, но не считаю его безгрешным. Когда я родилась, моя мама работала в государственном телеграфном агентстве. Если бы стало известно, что меня тайно крестили, у нее были бы проблемы на работе. Но сейчас никто не считает, что мы сделали что-то неправильное. Когда государство поступает неблагоразумно, мы должны полагаться на свою совесть.

Ранее на 10 базовых величин за участие в «Чернобыльском шляхе» оштрафовали экономиста Сергея Чалого.

Чалый и Ляшкевич перед началом акции

Всего в акции участвовало 30−40 человек. Накануне организаторы «Чернобыльского шляха» отозвали свою заявку из-за того, что милиция отказалась не взимать с них плату за свои услуги, положенную по новым правилам проведения массовых мероприятий. ГУВД лишь снизило изначально выставленную стоимость с 7,5 до 5,7 тыс. рублей.

Организаторы «Шляха» в ответ заявили, что в срыве разрешенной акции виновата власть, потому что заставляет граждан платить за реализацию своего конституционного права. Они объявили сбор подписей за отмену норм об оплате услуг милиции, скорой и коммунальников во время массовых акций.