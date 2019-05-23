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Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки яиц 1-й Минской птицефабрики

24.05.2019 16:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 27 мая 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию яичной продукции, произведенной в ОАО "1-я Минская птицефабрика". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Указанная продукция должна быть произведена с 27 мая 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 27 мая 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на...
 
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