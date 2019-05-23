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От сева к кормозаготовке

24.05.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

От сева к кормозаготовке
В Минсельхозпроде подведены итоги работы за январь - апрель: только две области, Брестская и Минская, достигли и превысили цифры 2018-го. К уровню прошлого года АПК сработал на 99,4 процента во всех категориях хозяйств, а в сельхозорганизациях - на 99,7. Что касается молока, ситуация выглядит более оптимистично: темп роста составил 100,5 процента, но положительную динамику обеспечили лишь Брестская и Гродненская области.

Там надои увеличились на 8,2 и 4,3 процента соответственно. Остальные регионы пока не дотягивают до заветной сотки. Нужно активнее укреплять позиции, чтобы обеспечить дальнейший рост, поставил задачу глава аграрного ведомства Анатолий Хотько. Уже на следующей неделе, с 28 по 31 мая, на базе НПЦ по животноводству и "ЖодиноАгроПлемЭлита" пройдет республиканский семинар-учеба с выходным контролем знаний для начальников и специалистов крупных промышленных МТК, где по итогам 2018-го молочная продуктивность ниже среднереспубликанских показателей.
В сельхозпредприятиях нашего района готовы приступить к кормозаготовкам. По состоянию на 20 мая 2019 года из 29 единиц кормоуборочной техники готовы к выходу в поле 20 единиц. Полностью подготовлена кормоуборочная техника в СПК "Баума". Готовность техники в СПК: "Агро-Липнишки" и "Суботники" (75%), "Трабы” (67%), "Юратишки" и филиал "Азот Агро"(60%).
Из кормоуборочных комбайнов подготовлены к работе: КВК-8060 - 100%, КВК-800 - 60%, "Ягуар" - 57%, К-Г-6, включая УЭС-2-250 с адаптерами - 79% , тракторные косилки - 63%, в том числе шириной захвата 2,7-6 метров - 69%, шириной захвата 8 метров и более - 50%, грабли тракторные - 61% , в том числе грабли-ворошилки - 67%, грабли-валкообразователи - 55% , пресс-подборщики для сена и соломы - 66%, комбинированные пресс-подборщики с одновременной обмоткой рулонов для сеткой и упаковкой в стрейч-пленку - 83%, прицепы для перевозки сенажной массы - 83%, обмотчики рулонов - 86%.
Завершается ремонт кормоуборочной техники в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".
Кормозаготовки обязательно назовут своих героев. Механизатор филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" Владимир Иосифович Усс (на снимке), более десяти лет работающий в профессии, был одним из лидеров кормоуборочной кампании прошлых лет. Последние штрихи к выходу мощного трактора в поле делались накануне.

П.ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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В Минсельхозпроде подведены итоги работы за январь - апрель: только две области, Брестская и Минская, достигли и превысили цифры 2018-го. К уровню прошлого года АПК...
 
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