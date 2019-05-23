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24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились о поставке дополнительной нефти на "Нафтан" для полной загрузки завода. Об этом сегодня сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня договорились, что примем дополнительные меры по поставке нефти на "Нафтан", чтобы завод работал не на 65% загрузки, а вышел на 100%", - сказал Сергей Румас.

Что касается транзита российской нефти через Беларусь, то, как отметил премьер-министр, в интересах двух стран загрузить транзитную трубу нужными объемами. "Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования", - сказал он.-0-