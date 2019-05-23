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Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Беларуси из-за некачественной нефти ­ Румас

24.05.2019 18:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Беларуси из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается компенсации, в подписанном вчера протоколе тоже есть этот пункт. Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ", - сказал Сергей Румас.

Когда работа по оценке ущерба будет закончена, информация будет передана РФ. "Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации", - отметил глава правительства.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" и сейчас работает на загрузке 65%.

23 мая была окончательно согласована белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной российской нефти.-0-

 
 
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24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Беларуси из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти. Об этом...
 
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