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Россия поставит на «Нафтан» в июне дополнительно до 200 тысяч тонн нефти

24.05.2019 18:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко договорились о дополнительных поставках нефти на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в июне до 200 тысяч тонн, следует из протокола их встречи, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что «Нафтан» вынужден работать на сниженной загрузке (65%) из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу «Сургут — Полоцк». Полная потребность предприятия в сырье предусматривает поставку 680 тыс. тонн нефти в месяц.

Вице-премьеры также согласовали план действий по вытеснению загрязненной нефти из трубопроводной системы Беларуси, которая там оказалась в середине апреля.

На предыдущей встрече Козак и Ляшенко поручили до 10 июня утвердить методику оценки ущерба от загрязненной нефти.

Кроме того, вице-премьеры двух стран поручили внести изменения в протокол согласования вывоза нефтехимической продукции из РФ в Беларусь на 2019 год.

Дело в том, что осенью прошлого года Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы поставок нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси. Однако около 40 компаний, поставлявших более 50% смазочных материалов и масел на белорусский рынок, не смогли получить квоты на 2019 год. В итоге Москва выделила дополнительные объемы таких товаров.

 
 
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«Нафтан» вынужден работать на сниженной загрузке (65%) из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу «Сургут - Полоцк».
 
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