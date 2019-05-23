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Россия поставит на «Нафтан» в июне дополнительно до 200 тысяч тонн нефти
24.05.2019 18:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко договорились о дополнительных поставках нефти на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в июне до 200 тысяч тонн, следует из протокола их встречи, сообщает
Ранее сообщалось, что «Нафтан» вынужден работать на сниженной загрузке (65%) из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу «Сургут — Полоцк». Полная потребность предприятия в сырье предусматривает поставку 680 тыс. тонн нефти в месяц.
Вице-премьеры также согласовали план действий по вытеснению загрязненной нефти из трубопроводной системы Беларуси, которая там оказалась в середине апреля.
На предыдущей встрече Козак и Ляшенко
Кроме того, вице-премьеры двух стран поручили внести изменения в протокол согласования вывоза нефтехимической продукции из РФ в Беларусь на 2019 год.
Дело в том, что осенью прошлого года Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы поставок нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси. Однако около 40 компаний, поставлявших более 50% смазочных материалов и масел на белорусский рынок,
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«Нафтан» вынужден работать на сниженной загрузке (65%) из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу «Сургут - Полоцк».
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