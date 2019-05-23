Грязную нефть из Беларуси вытеснят реверсом по «Дружбе». Храниться она будет в России

Источник материала: Tut.by

Вытеснение грязной нефти с территории Беларуси будет осуществляться реверсом по тем же трубам нефтепровода «Дружба» на территорию РФ, емкости для ее хранения подготовлены. Об этом, как сообщает ТАСС , журналистам рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода „Дружба“ некондиционной нефти на территорию Российской Федерации. Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним. Технологическая карта вчера вечером окончательно согласована. Мы решаем эту проблему. Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем», — сказал Козак.

Как пояснил российский вице-премьер, «это будет реверсом обратно по тем же трубам, только на территории РФ с территории Беларуси до границы с Польшей». Затем, по его словам, «грязную» нефть будут доводить до стандартных условий.

«Будем с ней работать. Есть механизмы очистки этой нефти», — заключил он.

Козак также сообщил, что объем реверса грязной нефти с территории Беларуси составит около 1 млн тонн, с территории Польши — в четыре раза меньше.

Как рассказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, вытеснение некачественной нефти начнется в ближайшие дни.

«Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону РФ, таким образом освободиться путепровод в сторону Западной Европы», — заявил Румас в эфире телеканала ОНТ .

Reuters со ссылкой на источники сообщил , что России удалось очистить нефтепровод «Дружба» по состоянию на конец мая примерно от трети загрязненного хлорорганикой сырья. Всего около 2 млн тонн некондиционной нефти было вывезено железной дорогой, танкерами и перегружено в хранилища.

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