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Силовики задержали руководителей ряда заводов, производящих станки и инструменты

24.05.2019 22:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Силовики взяли в оборот руководителей ряда предприятий, ранее входивших в холдинг «Белстанкоинструмент». Данную информацию TUT.BY подтвердил информированный источник. Но в пресс-службе КГБ отказались от комментариев.

По информации belsat.eu, на рабочем месте отсутствуют руководители оршанского «Станкозавода «Красный борец», «СтанкоГомеля», Витебского завода заточных станков, «Вистана» и ряда других. TUT.BY удалось подтвердить информацию о задержании руководителей двух из этих предприятий.

«Были задержаны топ-менеджеры ряда предприятий станкостроительной отрасли. Анализируется их финансовая деятельность, получение взяток и откатов», — сказал источник.

В 2012 году на базе «Минского станкостроительного завода» был создан холдинг «Белстанкоинструмент». В его состав были включены 16 предприятий — производителей станков и инструмента, включая Гомельский завод станочных узлов, «Красный борец», Минский завод автоматических линий, «СтанкоГомель», «Вистан», «ВИЗАС» и другие. Спустя 4 года холдинг «Белстанкоинструмент» прекратил свое существование.

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Теги: Гомель
 
 
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Силовики взяли в оборот руководителей ряда предприятий, ранее входивших в холдинг «Белстанкоинструмент». Данную информацию TUT.BY подтвердил информированный...
 
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