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Россия подтвердила, что согласна компенсировать ущерб Беларуси

24.05.2019 18:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия еще раз подтвердила, что готова компенсировать ущерб, принесенный Беларуси поступлением загрязненной нефти на НПЗ.

Об этом заявил премьер-министр Сегей Румас по итогам встречи с Дмитрием Медведевым в Москве 24 мая, передает БЕЛТА.

«Что касается компенсации, в подписанном вчера протоколе тоже есть этот пункт. Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ», - сказал премьер.

После проведения оценки ущерба информация будет передана России.

«Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», - отметил глава правительства.

Кроме того, стороны договорились о поставке дополнительной нефти на «Нафтан» для выхода завода на полную загрузку. Теперь она составляет 65%.

Напомним, в пятницу в Москве прошли переговоры премьер-министров Беларуси и России, на которых было решено провести еще одну встречу через месяц - уже в Минске, во время проведения II Европейских игр. На встрече будут обсуждаться 30% вопросов, по которым у сторон остаются разногласия.

О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти стало известно 19 апреля, предприятию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и Мозырскому НПЗ был нанесен серьезный ущерб.

17 мая заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко заявил, что белорусская сторона будет требовать от РФ компенсации за причиненный некачественной нефтью прямой и косвенный ущерб: будут учтены прямые потери от выхода из строя оборудования и косвенные от недопоставок.

21 мая стало известно, что Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь.

По информации Reuters, Россия уже вывела 2 млн из 5 млн тонн загрязненной нефти из нефтепровода «Дружба».

 
Теги: Минск
 
 
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Россия еще раз подтвердила, что готова компенсировать ущерб, принесенный Беларуси поступлением загрязненной нефти на НПЗ.
 
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Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Беларуси из-за некачественной нефти ­ Румас
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