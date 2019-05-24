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Россия подтвердила, что согласна компенсировать ущерб Беларуси
24.05.2019 18:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия еще раз подтвердила, что готова компенсировать ущерб, принесенный Беларуси поступлением загрязненной нефти на НПЗ.
Об этом заявил премьер-министр Сегей Румас по итогам встречи с Дмитрием Медведевым в Москве 24 мая, передает
«Что касается компенсации, в подписанном вчера протоколе тоже есть этот пункт. Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ», - сказал премьер.
После проведения оценки ущерба информация будет передана России.
«Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», - отметил глава правительства.
Кроме того, стороны договорились о поставке дополнительной нефти на «Нафтан» для выхода завода на полную загрузку. Теперь она составляет 65%.
Напомним, в пятницу в Москве
О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти
17 мая заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко
21 мая стало известно, что Беларуси и России
По информации
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Россия еще раз подтвердила, что готова компенсировать ущерб, принесенный Беларуси поступлением загрязненной нефти на НПЗ.
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