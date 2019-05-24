«Айрон» предложил квартиры в доме в Лебяжьем. Цена кв.м «трешек» — $1200

Многоквартирный каркасный жилой дом № 2 по генплану со встроенными помещениями административно-общественного и торгового назначения с подземным гаражом-стоянкой и подвалом имеет 5 секций переменной этажности (19-22 этажа) и рассчитан на 369 квартир.

В июне 2018 года «недострой» продали с аукциона за 15,2 миллиона долларов. Аукцион выиграла компания «АйронИнвестПроект», которая планирует завершить строительство 3 февраля 2020 года.