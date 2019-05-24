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«Айрон» предложил квартиры в доме в Лебяжьем. Цена кв.м «трешек» — $1200

25.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Айрон» предложил квартиры в доме в Лебяжьем. Цена кв.м «трешек» — 00

Многоквартирный каркасный жилой дом № 2 по генплану со встроенными помещениями административно-общественного и торгового назначения с подземным гаражом-стоянкой и подвалом имеет 5 секций переменной этажности (19-22 этажа) и рассчитан на 369 квартир.

В июне 2018 года «недострой» продали с аукциона за 15,2 миллиона долларов. Аукцион выиграла компания «АйронИнвестПроект», которая планирует завершить строительство 3 февраля 2020 года.


«Айрон» предложил квартиры в доме в Лебяжьем. Цена кв.м «трешек» — 00

Согласно проектной декларации гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров долевого строительства предлагаются:

 однокомнатные квартиры площадью 42-43 кв.м по 1350 долларов США при 100-процетной оплате и 1370 долларов США при оплате в рассрочку;

 однокомнатные квартиры площадью 46-47 кв.м по 1320 долларов США при полной оплате и 1340 долларов США в рассрочку;

однокомнатные квартиры площадью 51-54 кв.м по 1300 долларов США при полной оплате и 1320 долларов США —  в рассрочку;

двухкомнатные квартиры площадью 55-56 кв.м по 1320 долларов США при полной оплате и 1340 долларов США в рассрочку;

двухкомнатные квартиры площадью 64-68 кв.м по 1250 долларов США при полной оплате и по 1270 долларов США в рассрочку;

двухкомнатные квартиры площадью 75 кв.м по 1200 долларов США при полной оплате и 1220 долларов США в рассрочку;

трехкомнатные квартиры площадью 89-103 кв.м по 1200 долларов США и 1220 долларов США в рассрочку;

четырехкомнатные квартиры площадью 106-107 кв.м по 1200 долларов США при полной оплате и 1220 долларов США в рассрочку.

Заявления на заключение договоров долевого строительства будут приниматься с 27 мая.  

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Компания «АйронИнвестПроект» предложила квартиры в доме на ул. Нарочанской в Лебяжьем. Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».
 
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