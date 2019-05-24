Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 мая 2019 года)

Строительная отрасль

Минстройархитектуры дало разъяснения, как будет развиваться наша строительная отрасль в ближайшем будущем. Акцент снова сделан на многодетных и на большей ответственности застройщиков в плане инфраструктуры, а не только возведения жилья.

Риэлтерская деятельность

Минюст открыл публичное обсуждение проектов документов, которые будут регулировать цены на риэлтерские услуги. Ведомство предложило новый (совершенно неожиданный для профессионалов рынка) вариант: фиксированный тариф вместо процента от продажи. Что, по сути, означает одинаковую стоимость услуг по продаже принципиально разных объектов.

Строительство

Компания «АйронИнвестПроект» предложила квартиры в доме на ул. Нарочанской в Лебяжьем. Это тот самый знаменитый долгострой, который компания выкупила в прошлом году. А вот "столбики" в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» пока не продаются, но активно строятся .

В Колодищах обсуждают новый генплан. Люди, которые недавно вздохнули с облегчением после новостей о том, что завод вроде бы строить у них не будут, выступают «против многоэтажек в частном секторе» .

Земля

Прошли очередные торги по участкам с недостроенными домами. Так «недострой» в Смолевичах продали за $15 тысяч. А вообще спрос был маленький. Но, похоже, скоро предложение таких участков будет еще больше. Президент требует наказать тех, кто не успел построиться за 3 года, «чтобы неповадно другим было».

Кстати, не было ажиотажа и на аукционе по участкам в Дзержинском районе . Выставляли на аукцион 20 наделов, и лишь на 2 было подано больше одного заявления. На 14 лотов заявок не поступило.

Деньги

Нацбанк не исключает, что скоро лизинг жилья вытеснит кредитование. За 2018 год объем лизинга вырос в 4 раза. В начале 2014 года решением президента регулированием и контролем деятельности лизинговых организаций стал заниматься Национальный банк. С тех пор лизинг как финансовый инструмент все больше укрепляется на рынке, нарабатывая доверие потребителей. Об этом и многом другом говорится в статье экспертов НББ в «Банковском вестнике».

Туризм и отдых