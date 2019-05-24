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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 мая 2019 года)

25.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Ценовой штиль на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжается. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1343 $/м2. На этой отметке индекс заканчивал пять последних недель из шести.

Загородная недвижимость

Предложение загородной недвижимости в апреле достигло рекордно высокого уровня. Свыше 7 тысяч выставленных на продажу объектов на рынке загородной недвижимости не было ещё ни разу. Сезонный рост предложения наблюдается на рынке загородной недвижимости третий месяц подряд. Количество выставленных на продажу объектов в радиусе 50 километров от Минска увеличилось в апреле на 12% и достигло 7,4 тысяч, что является новым историческим максимумом. Быстрее всего база пополнялась дачами (+21%), предложение домов выросло на 7%.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 мая 2019 года)

Строительная отрасль

Минстройархитектуры дало разъяснения, как будет развиваться наша строительная отрасль в ближайшем будущем. Акцент снова сделан на многодетных и на большей ответственности застройщиков в плане инфраструктуры, а не только возведения жилья.

Риэлтерская деятельность

Минюст открыл публичное обсуждение проектов документов, которые будут регулировать цены на риэлтерские услуги. Ведомство предложило новый (совершенно неожиданный для профессионалов рынка) вариант: фиксированный тариф вместо процента от продажи. Что, по сути, означает одинаковую стоимость услуг по продаже принципиально разных объектов.

Строительство

Компания «АйронИнвестПроект» предложила квартиры в доме на ул. Нарочанской в Лебяжьем. Это тот самый знаменитый долгострой, который компания выкупила в прошлом году. А вот "столбики" в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» пока не продаются, но активно строятся.

В Колодищах обсуждают новый генплан. Люди, которые недавно вздохнули с облегчением после новостей о том, что завод вроде бы строить у них не будут, выступают «против многоэтажек в частном секторе».

Земля

Прошли очередные торги по участкам с недостроенными домами. Так «недострой» в Смолевичах продали за $15 тысяч. А вообще спрос был маленький. Но, похоже, скоро предложение таких участков будет еще больше. Президент требует наказать тех, кто не успел построиться за 3 года, «чтобы неповадно другим было».

Кстати, не было ажиотажа и на аукционе по участкам в Дзержинском районе. Выставляли на аукцион 20 наделов, и лишь на 2 было подано больше одного заявления. На 14 лотов заявок не поступило.

Деньги

Нацбанк не исключает, что скоро лизинг жилья вытеснит кредитование. За 2018 год объем лизинга вырос в 4 раза. В начале 2014 года решением президента регулированием и контролем деятельности лизинговых организаций стал заниматься Национальный банк. С тех пор лизинг как финансовый инструмент все больше укрепляется на рынке, нарабатывая доверие потребителей. Об этом и многом другом говорится в статье экспертов НББ в «Банковском вестнике».

Туризм и отдых

А мы продолжаем рассказывать о Браславщине. На сей раз предлагаем вам отдых на агроусадьбах: студию можно снять за 50 рублей в сутки на озере Неспиш, а VIP-коттедж за 600 — на Богинском.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 мая 2019 года)

Дачи и частные дома

Продавец дома под Минском заволновался, когда потенциальный покупатель предложил оплатить половину суммы сразу, а половину -- в рассрочку на три года, но захотел сразу оформить дом на себя. И, как говорят специалисты, не зря. Подробности здесь.

Коммерческая недвижимость

Оказывается, что рынок коммерческой недвижимости не закрыт и для обычных людей. Особенно легко влиться в складскую недвижимость, где есть много небольших помещений, инвестируя в строительство которых можно заработать больше, чем покупая квартиру для сдачи в наем.

Французы предлагают построить в Сенице торговый центр за $300 миллионов. Миноблисполком не против, но предлагает попросить разрешения на это у президента.

Несколько дней назад Глава государства подписал Указ № 169 «О распоряжении государственным имуществом». Эксперты говорят, что «на судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее».

В Минске собираются продать три больших объекта: Дом печати на проспекте Независимости, завод им. Кирова (уже в третий раз) на ул. Красноармейской, и здания Белкоопвнешторга во 2-ом Велосипедном переулке.

Стало известно, кому достался бывший участок Демчука в историческом центре Минска. Это компания «ВильнюсСтрой», которая раньше хотела купить участок на Дзержинского, но в торгах не победила.

Риэлтерский бизнес

«Риэлтеры — это тяжело работающие люди». Так считает Дональд Трамп. С ним не очень согласен наш Минюст, который не сильно прислушался к мнению риэлтерского сообщества на недавнем "круглом столе". Зато агентствам недвижимости снизили тарифы на страхование их ответственности.

Многие считают, что риэлтеры -- это ненужная профессия, но когда случаются вот такие истории, как-то не верится в их ненужность: минские риэлтеры отказали клиенту в продаже «мутной» квартиры.

Жилье и инфраструктура

В начале этого года мы писали о необычной квартире, которая была выставлена на продажу. Основные ее отличительные черты: терраса c видом на проспект Независимости и прозрачные стены в ванной. Добавьте сюда удачное расположение неподалеку от Парка им. Челюскницев. Так вот она уже продалась.

В «Маяке Минска» открыли уникальный фонтан. Не обошлось без гондолы:)


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 мая 2019 года)

ЖКХ

В «ЖРЭО Советского района» наконец рассказали, куда обратиться, чтобы пристроить свой «скворечник». Мы все-таки получили официальный ответ на запрос.

Офтоп

Поиск мастера, который мог бы починить кухонный гарнитур, установить раковину или сделать ремонт «под ключ» сложно доверить сарафанному радио — слишком часто подводит. Всемирная паутина на подобные запросы выдает самые различные варианты: от частных объявлений до страниц в соцсетях с предлагаемыми услугами. Однако, помимо «идеального» рассказа об умениях мастера, заказчику хотелось бы увидеть и отзывы реальных людей, которые его услугами воспользовались. Мы обратились к менеджеру сайта Redsale.by, чтобы узнать, можно ли доверять только положительным отзывам и на что стоит обратить внимание при поиске специалиста.

3 цементных завода получили государственную поддержку. Бюджетные затраты по оплате долгов предприятия должны будут возместить государству до 2050 года.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Эта неделя была неделей потрясений. В основном для риэлтеров. Минюст неожиданно решил предложить еще один вариант изменений по оплате их услуг. И...
 
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