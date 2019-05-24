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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 мая 2019 года)
25.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Ценовой штиль на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжается. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске
Загородная недвижимость
Предложение загородной недвижимости в апреле
Строительная отрасль
Минстройархитектуры дало разъяснения,
Риэлтерская деятельность
Минюст
Строительство
Компания «АйронИнвестПроект»
В Колодищах обсуждают новый генплан. Люди, которые недавно вздохнули с облегчением после новостей о том, что завод вроде бы строить у них не будут,
Земля
Прошли очередные торги по участкам с недостроенными домами. Так «недострой» в Смолевичах
Кстати, не было ажиотажа и на
Деньги
Нацбанк не исключает, что скоро лизинг жилья вытеснит кредитование. За 2018 год объем лизинга вырос в 4 раза. В начале 2014 года решением президента регулированием и контролем деятельности лизинговых организаций стал заниматься Национальный банк. С тех пор лизинг как финансовый инструмент все больше укрепляется на рынке, нарабатывая доверие потребителей. Об этом и многом другом
Туризм и отдых
А мы продолжаем рассказывать о Браславщине. На сей раз предлагаем вам
Дачи и частные дома
Продавец дома под Минском заволновался, когда потенциальный покупатель предложил оплатить половину суммы сразу, а половину -- в рассрочку на три года, но захотел сразу оформить дом на себя. И, как говорят специалисты, не зря. Подробности
Коммерческая недвижимость
Оказывается, что рынок коммерческой недвижимости не закрыт и для обычных людей. Особенно легко влиться в
Французы
Несколько дней назад Глава государства подписал Указ № 169 «О распоряжении государственным имуществом». Эксперты
В Минске собираются продать три больших объекта:
Стало известно,
Риэлтерский бизнес
«Риэлтеры — это тяжело работающие люди». Так
Многие считают, что риэлтеры -- это ненужная профессия, но когда случаются вот такие истории, как-то не верится в их ненужность:
Жилье и инфраструктура
В начале этого года мы писали о необычной квартире, которая была выставлена на продажу. Основные ее отличительные черты: терраса c видом на проспект Независимости и прозрачные стены в ванной. Добавьте сюда удачное расположение неподалеку от Парка им. Челюскницев. Так вот
В «Маяке Минска»
ЖКХ
В «ЖРЭО Советского района» наконец рассказали,
Офтоп
Поиск мастера, который мог бы починить кухонный гарнитур, установить раковину или сделать ремонт «под ключ» сложно доверить сарафанному радио — слишком часто подводит. Всемирная паутина на подобные запросы выдает самые различные варианты: от частных объявлений до страниц в соцсетях с предлагаемыми услугами. Однако, помимо «идеального» рассказа об умениях мастера, заказчику хотелось бы увидеть и отзывы реальных людей, которые его услугами воспользовались. Мы обратились к менеджеру сайта Redsale.by, чтобы узнать,
3 цементных завода
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Эта неделя была неделей потрясений. В основном для риэлтеров. Минюст неожиданно решил предложить еще один вариант изменений по оплате их услуг. И...
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