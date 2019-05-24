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Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»
25.05.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В школе №7
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»
В школе №7 участники форума обменялись памятными сувенирами, а затем делегаты из Литвы, Латвии, Польши, России, Украины и Беларуси стали почетными...
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