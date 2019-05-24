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Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

25.05.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В школе №7 участники форума обменялись памятными сувенирами, а затем делегаты из Литвы, Латвии, Польши, России, Украины и Беларуси стали почетными гостями фестиваля-ярмарки. Также они с радостью воспользовались возможностью оценить выставочные павильоны предприятий хлебобулочных изделий, попробовать их продукцию и даже принять участие в приготовлении традиционных баранок.

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Участники Международного экономического форума приняли участие в открытии фестиваля «Сморгонские баранки»

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 
 
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В школе №7 участники форума обменялись памятными сувенирами, а затем делегаты из Литвы, Латвии, Польши, России, Украины и Беларуси стали почетными...
 
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