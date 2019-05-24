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В Сморгони прошло пленарное заседание Международного экономического форума
25.05.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Во время пленарного заседания, которое модерировал председатель Высшего координационного совета республиканской Конфедерации предпринимательства Беларуси Владимир Карягин, присутствовали белорусские и иностранные предприниматели, руководители предприятий, представители властей, журналисты.
Первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук рассказал о перспективах в развитии северных районов Гродненщины. Подробнее о том, что сегодня могут предложить инвесторам в Сморгонском, Ошмянском и Островецком районах, проинформировали председатели районных исполнительных комитетов.
Кристина Коссовска, Сергей Петров – члены делегаций Польши и Украины – рассказали о перспективах сотрудничества между регионами России и Беларуси.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Во время пленарного заседания, которое модерировал председатель Высшего координационного совета республиканской Конфедерации предпринимательства Беларуси...
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