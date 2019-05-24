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В России уничтожили 100 тонн яблок, которые привезли «лесными тропами» из Беларуси

25.05.2019 18:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Псковские таможенники задержали девять фур, в которых было 100 тонн яблок. Как сообщили в Северо-западном таможенном управлении России, их везли лесными тропами из Беларуси без соответствующих документов.


Фото: sztu.customs.ru

Машины задержали во второй декаде мая. «В них перемещались польские яблоки и яблоки, страну происхождения которых установить не представляется возможным. Все транспортные средства перемещали фрукты с территории Республики Беларусь без товаросопроводительных документов», — сказано в сообщении таможенной службы.

Более 100 тонн яблок изъяли и уничтожили в присутствии должностных лиц контрольных органов и владельцев груза, процесс сняли на видео.


Фото: sztu.customs.ru

Предполагаемая стоимость уничтоженного товара составила более 80 тысяч долларов.

 
 
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Псковские таможенники задержали девять фур, в которых было 100 тонн яблок. Как сообщили в Северо-западном таможенном управлении России, их везли лесными тропами из...
 
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