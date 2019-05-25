Источник материала: Полесская правда

Розничные цены на автомобильное топливо с 26 мая увеличиваются на 1 копейку, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».



Как отметили в «Белнефтехиме», в мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января на 21%. Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%.

«В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты», — пояснили в концерне.

С 26 мая розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку и составят: АИ-92-К5-Евро — Br1,57, АИ-95-К5-Евро — Br1,68, АИ-98-К5-Евро — Br1,89, ДТ — Br1,68. С начала 2019 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.

В «Белнефтехиме» отметили, что даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья. Так, на 24 мая цена бензина и дизельного топлива в Украине на 40-48%, а в странах Балтии и Польше — на 58-80% выше, чем в Беларуси.