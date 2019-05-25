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В Литве проходят выборы президента. Что кандидаты говорят об отношениях с Беларусью
26.05.2019 08:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Литве 26 мая проходятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа.
Первый тур президентских выборов
В предварительном голосовании приняли участие 9,56% избирателей.
Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле.
Что кандидаты в президенты говорят о сотрудничестве с Беларусью
Перед первым туром выборов
Он заявил, что тема БелАЭС не должна полностью затмить отношения между Вильнюсом и Минском, потому что Литве важно сохранить Беларусь независимой от России.
— Перестройка энергетической или производственной системы Беларуси, которая будет пользоваться электричеством с БелАЭС, повысит уровень независимости Беларуси от России. И это очень важно, чтобы мы могли реально говорить о независимости белорусской экономики и независимости ее энергетической системы.
Ингрида Шимоните поддержала сегодняшнюю позицию Вильнюса, назвав ее «единственной позицией, которую мы можем иметь в Литве».
— Белорусские власти нарушили ряд международных законов начиная от выбора площадки. Международные институты признали, что были совершены нарушения международных конвенций. Так что я не знаю, как в этой стране можно иметь какую-то другую позицию по этому делу.
Политик также заявила, что есть условия для того, чтобы Литва и Беларусь были хорошими соседями:
— Это белорусский подход к демократическим ценностям, то, чего мы здесь, в Евросоюзе, не приемлем. Например, то, что произошло недавно в Куропатах, — это вандализм! Управляемый государством вандализм! Еще одно условие — это вопрос очень плотной военной кооперации между Россией и Беларусью.
Оба кандидата не исключают контактов с Минском на высшем уровне, но Науседа сделал
— Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре. Я считаю, что есть много вопросов, которые мы могли бы обсудить на разном уровне — министерств, министров и, возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне.
Шимоните сказала лишь, что не против «поздороваться» с Лукашенко, если он приедет на церемонию перезахоронения
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В Литве 26 мая проходятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас...
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