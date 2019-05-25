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В Литве проходят выборы президента. Что кандидаты говорят об отношениях с Беларусью

26.05.2019 08:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Литве 26 мая проходятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа.


Первый тур президентских выборов прошел в Литве 12 мая. В них участвовали 9 кандидатов. Шимоните в первом туре набрала 31,31% голосов, а Науседа — 30,94%. Шимоните поддерживает та же партия, что выдвигала Далю Грибаускайте десять лет назад — «Союз отечества — Христианские демократы». Науседа — беспартийный кандидат. Он входил в руководство Банка Литвы и работал в бизнесе.

В предварительном голосовании приняли участие 9,56% избирателей.

Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле.

Что кандидаты в президенты говорят о сотрудничестве с Беларусью

Перед первым туром выборов телеканалу «Белсат» удалось задать обоим будущим финалистам гонки вопросы об отношениях с Беларусью. Риторика Науседы выглядит мягче.

Он заявил, что тема БелАЭС не должна полностью затмить отношения между Вильнюсом и Минском, потому что Литве важно сохранить Беларусь независимой от России.

— Перестройка энергетической или производственной системы Беларуси, которая будет пользоваться электричеством с БелАЭС, повысит уровень независимости Беларуси от России. И это очень важно, чтобы мы могли реально говорить о независимости белорусской экономики и независимости ее энергетической системы.

Ингрида Шимоните поддержала сегодняшнюю позицию Вильнюса, назвав ее «единственной позицией, которую мы можем иметь в Литве».

— Белорусские власти нарушили ряд международных законов начиная от выбора площадки. Международные институты признали, что были совершены нарушения международных конвенций. Так что я не знаю, как в этой стране можно иметь какую-то другую позицию по этому делу.

Политик также заявила, что есть условия для того, чтобы Литва и Беларусь были хорошими соседями:

— Это белорусский подход к демократическим ценностям, то, чего мы здесь, в Евросоюзе, не приемлем. Например, то, что произошло недавно в Куропатах, — это вандализм! Управляемый государством вандализм! Еще одно условие — это вопрос очень плотной военной кооперации между Россией и Беларусью.

Оба кандидата не исключают контактов с Минском на высшем уровне, но Науседа сделал более развернутое заявление на этот счет:

— Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре. Я считаю, что есть много вопросов, которые мы могли бы обсудить на разном уровне — министерств, министров и, возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне.

Шимоните сказала лишь, что не против «поздороваться» с Лукашенко, если он приедет на церемонию перезахоронения останков Кастуся Калиновского.

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В Литве 26 мая проходятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас...
 
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