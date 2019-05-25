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УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей
26.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Монолитно-каркасные дома имеют разную высоту, прямоугольную форму и общий внутренний двор.
Со стороны 3-го переулка Полиграфического расположен 2-секционный 5-этажный дом № 36 на 46 квартир, из них 12 — однокомнатных, 18 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных.
Со стороны 4-го переулка Полиграфического находится 3-секционный 6-7-этажный дом № 38 на 70 квартир, из них 20 — однокомнатных, 38 — двухкомнатных и 12 — трехкомнатных.
В каждой секции есть лифт грузоподъемностью 630 кг.
Квартиры на 1-м этаже имеют выход на улицу, поэтому домофоны не предусмотрены.
Между домами предусмотрены въезды в гараж-стоянку на 82 машиноместа (всего 99 парковочных мест).
Строительство объекта начато в IV квартале 2017 года. Планируемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – IIIквартал 2019 года.
Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства предлагаются:
— 4 однокомнатные квартиры общей площадью 59,4 кв.м на 1-м этаже;
— 35 двухкомнатных квартир общей площадью от 63,1 до 72,9 кв.м на 1-5 этажах;
— 11 трехкомнатных квартир общей площадью от 84,3 до 122,6 кв.м на 2-5 этажах.
Квартиры, расположенные со 2-го по 5-й этаж, реализуются с машиноместами в подземном паркинге.
Цена квадратного метра жилых помещений, расположенных со 2-го по 5-й этаж, составляет2.418 рублей 76 копеекпри условии рассрочки платежа до ноября 2019 года и 50-процентном первоначальном взносе.
При 100-процентной оплате квартиры и внесении денежных средств в течение 5 банковских дней с даты регистрации договора цена квадратного метра жилых помещений на 2-5 этажах составляет 2.346 рублей 20 копеек.
Квартиры на 1-м этаже реализуютсяпо2.248 рублей 06 копеекза квадратный метр при 100-процентной оплате.
Заявления на строительство квартир долевым способом будут приниматься с29 мая.
Напомним, первая декларация по дому
В день выхода проектной декларации под дверями УКСа сформировалась
Фото: Павел Садовский
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УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей
УКС Советского района предложил квартиры в домах №36, 38, по генплану с подземным гаражом-стоянкой в квартале 3-го переулка Полиграфического — ул. Восточной — 4-го...
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