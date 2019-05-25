УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

Цена квадратного метра жилых помещений, расположенных со 2-го по 5-й этаж, составляет2.418 рублей 76 копеекпри условии рассрочки платежа до ноября 2019 года и 50-процентном первоначальном взносе.

При 100-процентной оплате квартиры и внесении денежных средств в течение 5 банковских дней с даты регистрации договора цена квадратного метра жилых помещений на 2-5 этажах составляет 2.346 рублей 20 копеек.

Квартиры на 1-м этаже реализуютсяпо2.248 рублей 06 копеекза квадратный метр при 100-процентной оплате.

Заявления на строительство квартир долевым способом будут приниматься с29 мая.