ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

26.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

Монолитно-каркасные дома имеют разную высоту, прямоугольную форму и общий внутренний двор.

Со стороны 3-го переулка Полиграфического расположен 2-секционный 5-этажный дом № 36 на 46 квартир, из них 12 — однокомнатных, 18 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных.

Со стороны 4-го переулка Полиграфического находится 3-секционный 6-7-этажный дом № 38 на 70 квартир, из них 20 — однокомнатных, 38 — двухкомнатных и 12 — трехкомнатных.

УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

В каждой секции есть лифт грузоподъемностью 630 кг.

Квартиры на 1-м этаже имеют выход на улицу, поэтому домофоны не предусмотрены.

Между домами предусмотрены въезды в гараж-стоянку на 82 машиноместа (всего 99 парковочных мест).

Строительство объекта начато в IV квартале 2017 года. Планируемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – IIIквартал 2019 года.

УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей
УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства предлагаются:

— 4 однокомнатные квартиры общей площадью 59,4 кв.м на 1-м этаже;

— 35 двухкомнатных квартир общей площадью от 63,1 до 72,9 кв.м на 1-5 этажах;

— 11 трехкомнатных квартир общей площадью от 84,3 до 122,6 кв.м на 2-5 этажах.

Квартиры, расположенные со 2-го по 5-й этаж, реализуются с машиноместами в подземном паркинге.

УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей
УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

Цена квадратного метра жилых помещений, расположенных со 2-го по 5-й этаж, составляет2.418 рублей 76 копеекпри условии рассрочки платежа до ноября 2019 года и 50-процентном первоначальном взносе.

При 100-процентной оплате квартиры и внесении денежных средств в течение 5 банковских дней с даты регистрации договора цена квадратного метра жилых помещений на 2-5 этажах составляет 2.346 рублей 20 копеек.

Квартиры на 1-м этаже реализуютсяпо2.248 рублей 06 копеекза квадратный метр при 100-процентной оплате.

Заявления на строительство квартир долевым способом будут приниматься с29 мая.

УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

Напомним, первая декларация по домувышла9 января 2019 года. Тогда дольщикам были предложены двух- и трехкомнатные квартиры со 2-го по 5-й этаж. Цена квадратного метра квартир для очередников составляла 1860 рублей, для неочередников — 865 долларов США в эквиваленте при условии рассрочки платежа до июня 2019 года. 


УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей

В день выхода проектной декларации под дверями УКСа сформировалась очередь за квартирами. Люди дежурили 5 суток, чтобы купить желанные квадратные метры.


УКС Советского района предложил новую партию квартир в домах на Восточной. Цена «квадрата» — 2248 рублей
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УКС Советского района предложил квартиры в домах №36, 38, по генплану с подземным гаражом-стоянкой в квартале 3-го переулка Полиграфического — ул. Восточной — 4-го...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В России уничтожили 100 тонн яблок, которые привезли «лесными тропами» из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика