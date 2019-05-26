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Турчин: платить зарплаты в 400 рублей - непозволительно

27.05.2019 10:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин полагает, что организации, которые платят неоправданное низкие зарплаты - одно из главных препятствий на пути экономического  развития.

Об этом Александр Турчин заявил в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» в воскресенье 26 мая. Первый вице-премьер отметил, что данная проблема серьезно волнует правительство.

«Что волнует правительство? Те компании, которые платят людям неоправданно низкую заработную плату. Вот текущая задача правительства, все поручения даны. Мы будем очень жестко это контролировать. Первый этап — это те компании, которые платят людям зарплату менее 400 рублей. Мы поставили для себя задачу — к 1 июля чтобы этих предприятий не было», — сказал первый вице-премьер.

Представитель правительства сообщил также, что главе МНС Сергею Наливайко было поручено разобраться с предприятиями, где низкие официальные зарплаты. Налогов проверит, легально ли выплачиваются заработки работникам, или часть из них выплачивается в конвертах. В случае, если предприятие не способно платить достойные зарплаты, правительство предлагает принимать управленческие решения.

«У каждого предприятия есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может работать — принимайте управленческие решения: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом трудоустроив людей. Но платить такую зарплату непозволительно», — заявил Турчин.

Он также заявил, что далее правительство будет работать над устранением на предприятиях зарплат в 500 рублей. Этот этап начнут прорабатывать с 1 января 2020 года.

Напомним, что ранее в правительстве уже касались темы зарплат в 400 рублей. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая заявил, что к концу полугодия таких зарплат на предприятиях быть не должно - их следует повышать соизмеримо росту производительности труда.

 
 
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Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин полагает, что организации, которые платят неоправданное низкие зарплаты - одно из главных препятствий на пути...
 
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