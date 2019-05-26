Больше никого так и не посадили. Предприниматель, осужденный на 5 лет, пытается разобраться, законны ли услуги по регистрации граждан

4 раза СК прекращал преследование, но суд иск одобрил

Помощь в получении регистрации в стране осуществляют десятки ИПэшников. Все они действуют в качестве индивидуальных предпринимателей, выплачивают налоги. Почему нет, если закон разрешает, а спрос на услугу огромный – прописка открывает массу возможностей от записи ребенка в детский сад, до устройства на работу, распределения или постановки автомобиля на учет.

Муж Александры – Дмитрий Вавдичик – человек в этом бизнесе известный. Лет 10 назад реклама его ИП была везде, мужчина открыто давал интервью различным изданиям, оказывал услуги по Минску и области. Но за ярким взлетом последовало громкое падение. Об аресте успешного предпринимателя тогда писали и говорили кажется все. В 2014 его осудили за 5 лет работы (с 2003 по 2009 года) без открытия ИП. Вместе с тем деятельность в качестве ИП с 2009 по 2014 года незаконной не признана, признаков риэлтерства следствие и суд также не усмотрели:

– За 5 лет незаконной предпринимательской деятельности супруга осудили, но на этом все не прекратилось. Пока он отбывал наказания в местах лишения свободы, прокуратура инициировала ликвидацию его ИП. Зачем? – Не ясно. Ведь на время срока плюс пять лет после освобождения он и так не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. В итоге ИП закрыли «за незаконную риэлтерскую деятельность», хотя об этом в приговоре суда ни слова. Он собирался обжаловать такую аргументацию, но ущерб по делу был настолько огромный (более 100 тыс. долларов), что не хватало даже на адвоката, поэтому так все и замялось, – вспоминает о роковой ошибке супруга Александра, отмечая, что ее с решением о ликвидации ИП мужа во время его нахождения в колонии не знакомили.

Именно это и станет главным «козырем» обвинителя, когда семья Вавдичик уже вместе окажется на скамье подсудимых. Позже, спустя несколько мучительных лет разбирательств, суд вынесет приговор , обвинив супругов в незаконной риэлтерской деятельности, ссылаясь именно на этот документ, касающийся Дмитрия. С Александры взыщут весь полученный доход без учета расходов, Дмитрий, как рецидивист, получил 5 лет «химии» с отбыванием. Казалось, что эта информация должна потрясти всех «регистраторов», ведь теперь каждый из них - потенциальный уголовник. Но нет:

– Когда муж освободился, я приняла его к себе в ИП наемным лицом (Александра работает как ИП с 2011 года), а уже через 5 месяцев уголовное дело прокуратура завела на меня. Без предупреждений, предписаний, отзыва регистрации как ИП – сразу «уголовка». Дело открыли по факту того, что я приняла на работу риэлтера (хотя он был осужден не за риэлтерскую деятельность без лицензии), а, по мнению прокуратуры, значит, и сама осуществляю риэлтерскую деятельность незаконно. Соответственно, до этого 4 года я работала законно, а в момент стала преступницей. Очевидно, что на Дмитрия «имели зуб», выжидали пока он устроится на работу, чтобы «взять» снова. Эта теория подтверждена тем, что все остальные предприниматели работают до сих пор, как ни в чем не бывало. Преследование касается исключительно нашей семьи.