Начата реверсная транспортировка российской загрязненной нефти с территории Беларуси

Источник материала: БелТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в тесном контакте с российской АО "Транснефть - Дружба" (Брянск) работает над выполнением этапов дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В настоящее время разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории. Так, с 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС Унеча началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС Мозырь после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27 мая 2019 года с белорусской территории отправлено более 80 тыс. т нефти.

Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО "Мозырский НПЗ" и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки, добавили в пресс-службе.

В "Белнефтехиме" проинформировали, что ОАО "Мозырский НПЗ" обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. Введется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья.

ОАО "Нафтан" продолжает работать на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут - Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

23 мая была окончательно согласована белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной российской нефти.-0-