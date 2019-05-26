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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

27.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Начиная с середины марта на вторичном рынке жилья начался «ценовой штиль» – еженедельные колебания индекса чаще всего были нулевыми. Но минувшая неделя выбивается на общем фоне: индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1347 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

Схожая со «вторичкой» динамика была отмечена и на рынке новостроек. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1257 $/м2. Цены на первичном рынке жилья растут непрерывно на протяжении семи недель.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

Объём предложения сокращается третью неделю подряд. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,7%. Наиболее активное вымывание объектов из базы отмечено у 1-комнатных квартир (-1,3%), 2- и 3-комнатных стало меньше на 0,6-0,7%. Квартир с четырьмя комнатами, напротив, стало больше (+0,7%).

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 мая следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы роста продемонстрировали 3-комнатные квартиры (+0,7%), остальные прибавили за неделю 0,1-0,2%.

Изменение цен в районах Минска на 27 мая выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

Лишь в одном районе по итогам недели было зафиксировано снижение цен – в Первомайском средний уровень опустился на 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Советском (+1,4%) и в Октябрьском (+1,2%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 мая 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 777 $/м2 (+0,3%), Витебск – 617 $/м2 (+0,2%), Гомель – 627 $/м2 (+0,3%), Гродно – 701 $/м2 (+0,7%), Могилев – 612 $/м2 (-0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2696 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1610 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,2% и составляет 974 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 20 по 27 мая 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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