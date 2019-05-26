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«Грязная» нефть реверсом пошла назад в Россию

27.05.2019 15:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в тесном контакте с российской АО «Транснефть-Дружба» (Брянск) работает над выполнением этапов дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества, сообщает «Белнефтехим».

С 24 мая по второй ветке трубопровода в направлении российской станции «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах станции «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27 мая 2019 года с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти.

Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки, отмечают в концерне.

ОАО «Мозырский НПЗ» обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. «Введется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья», — говорится в сообщении.

ОАО «Нафтан» работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут-Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Как ранее сообщалось, России удалось очистить нефтепровод «Дружба» по состоянию на конец мая примерно от трети загрязненного хлорорганикой сырья. Всего около 2 млн тонн некондиционной нефти было вывезено железной дорогой, танкерами и перегружено в хранилища, сообщал Reuters со ссылкой на источники.

Транзит российской нефти в Европу по экспортной магистрали «Дружба» был приостановлен месяц назад из-за попадания в нефтепровод большого объема загрязненного хлорорганикой сырья. Всего, по оценке «Белнефтехима», было заражено около 5 млн тонн нефти. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев.

По данным источников Reuters, еще около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Беларуси и Украины. Еще около 1 млн тонн необходимо вывезти с территории Польши и Германии, отмечают источники агентства.

 
 
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Белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в тесном контакте с российской АО «Транснефть-Дружба» (Брянск) работает над...
 
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