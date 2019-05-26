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Экс-помощник сенатора Гайдукевича приговорен к 5 годам лишения свободы

27.05.2019 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Витебского района огласил приговор по делу бывшего зампреда Либерально-демократической партии Сергея Ермыкина и его ранее судимого соратника Юрия Мерзленко.


Сергей Ермыкин (слева) и Юрий Мерзленко. Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Мерзленко приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Ермыкин получил 5 лет колонии.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, Сергей Ермыкин и Юрий Мерзленко были задержаны силовиками в августе 2018 года. Следственный комитет в отношении них возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — «Мошенничество в особо крупном размере».

В качестве пострадавших значились как минимум 5 жителей Витебской области. Ермыкин и Мерзленко бравировали имеющимися связями в различных госорганах и утверждали, что могут решить разные вопросы начиная от ведения совместного бизнеса до закрытия уголовного дела. Тандем завладевал деньгами и другим имуществом граждан под предлогом дачи взяток госслужащим и закупок оборудования для производства пельменей. Таким образом они «заработали» несколько десятков тысяч долларов.

Сергей Ермыкин был заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси, возглавлял Витебскую областную организацию ЛДП и значился помощником члена Совета Республики Сергея Гайдукевича.

Юрий Мерзленко работал консультантом по общим вопросам в частной фирме в Витебске. В 2009 году был приговорен к 7 годам лишения свободы, в том числе за мошенничество. Постепенно наказание ему было смягчено, и в 2013 году он вышел на свободу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ермыкин и Мерзленко бравировали имеющимися связями в различных госорганах и утверждали, что могут решить разные вопросы начиная от ведения совместного бизнеса до...
 
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