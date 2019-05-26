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Из Беларуси вывезли 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти
27.05.2019 17:24 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Боле 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти уже транспортировано из Беларуси.
Об этом
Отправка некачественной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь», началась 24 мая по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча».
Данные о движении нефти предоставлены на 00:00 27 мая.
Чистая нефть поступает в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении в плановом режиме согласно графикам прокачки.
В концерне отмечают, что на каждой стадии выпускаемой товарной продукции ведется строгий контроль качества.
Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества выполняется сторонами в плановом порядке. Разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории.
ОАО «Нафтан» работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.
Белорусская сторона
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Беларусь оценила
Качественная нефть
20 мая глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков по итогам переговоров с участием замминистра энергетики РФ Павла Сорокина
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Боле 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти транспортировано из Беларуси. Об этом информирует на своем сайте «Белнефтехим» 27 мая.
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