Из Беларуси вывезли 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти

Боле 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти уже транспортировано из Беларуси.

Об этом информирует на своем сайте «Белнефтехим» 27 мая.

Отправка некачественной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь», началась 24 мая по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча».

Данные о движении нефти предоставлены на 00:00 27 мая.

Чистая нефть поступает в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении в плановом режиме согласно графикам прокачки.

В концерне отмечают, что на каждой стадии выпускаемой товарной продукции ведется строгий контроль качества.

Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества выполняется сторонами в плановом порядке. Разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории.

ОАО «Нафтан» работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Белорусская сторона будет требовать от РФ компенсации за причиненный некачественной нефтью прямой и косвенный ущерб: будут учтены прямые потери от выхода из строя оборудования и косвенные от недопоставок.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

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пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк, то есть нефтепроводы работают в усеченном формате. Качественная нефтьв Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк, то есть нефтепроводы работают в усеченном формате.