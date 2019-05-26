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Из Беларуси вывезли 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти

27.05.2019 17:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Боле 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти уже транспортировано из Беларуси.

Об этом информирует на своем сайте «Белнефтехим» 27 мая.

Отправка некачественной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь», началась 24 мая по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча».

Данные о движении нефти предоставлены на 00:00 27 мая.

Чистая нефть поступает в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении в плановом режиме согласно графикам прокачки.

В концерне отмечают, что на каждой стадии выпускаемой товарной продукции ведется строгий контроль качества.

Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества выполняется сторонами в плановом порядке. Разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории.

ОАО «Нафтан» работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Белорусская сторона будет требовать от РФ компенсации за причиненный некачественной нефтью прямой и косвенный ущерб: будут учтены прямые потери от выхода из строя оборудования и косвенные от недопоставок.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента. После стало известно, что в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ.
 
Качественная нефть пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк, то есть нефтепроводы работают в усеченном формате. 
 
20 мая глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков по итогам переговоров с участием замминистра энергетики РФ Павла Сорокина заявил, что Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь. Стороны обсуждали вопросы реализации дорожной карты по замещению некачественной нефти и оставили базовый уже принятый вариант прежним.
 
 
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Боле 80 тысяч тонн загрязненной российской нефти транспортировано из Беларуси. Об этом информирует на своем сайте «Белнефтехим» 27 мая.
 
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