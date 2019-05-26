Лавров рассказал, когда в Беларусь прибудет новый посол РФ

Источник материала: Tut.by

Новый посол России отправится в Беларусь уже в это воскресенье, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Почти месяц назад Кремль сменил посла в Беларуси. Дмитрий Мезенцев присутствовал на встрече министров.



Дмитрий Мезенцев. Фото: sco-russia.ru

«В заключение я хотел бы сообщить, что в наших переговорах принимал участие новый чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который уже в воскресенье отбывает к месту службы. Мы с Владимиром Владимировичем желаем ему всяческих успехов», — сказал Лавров.

30 апреля на место посла РФ в Беларуси Михаила Бабича был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев. Сенатора российские эксперты называют «человеком из личного кадрового резерва президента Владимира Путина» — он рядом с российским президентом с 1990-х годов, с Петербурга. У Мезенцева очень разнообразный опыт, в том числе он был генеральным секретарем ШОСа.

Пока обязанности поверенного в делах временно исполняет советник-посланник Владимир Андреев .