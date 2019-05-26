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Лавров рассказал, когда в Беларусь прибудет новый посол РФ
27.05.2019 19:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый посол России отправится в Беларусь уже в это воскресенье,
«В заключение я хотел бы сообщить, что в наших переговорах принимал участие новый чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который уже в воскресенье отбывает к месту службы. Мы с Владимиром Владимировичем желаем ему всяческих успехов», — сказал Лавров.
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