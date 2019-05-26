Союзное государство, признание виз и активность НАТО. О чем говорили на встрече Макей и Лавров

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь не имеют никаких проблем в отношениях и будут дальше координировать подходы на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время встречи Макей пригласил Лаврова на II Европейские игры в Минске в конце июня.



Фото: mfa.gov.by

«У нас абсолютно нет никаких разногласий и проблем. Мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам, которые, к сожалению, сегодня не способствуют укреплению безопасности, а наоборот ведут к большей конфронтации. Поэтому мы договорились, как будем дальше действовать в этом направлении», — сказал Макей.

По его словам, на прошедшей встрече обсуждалось взаимодействие государств в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

Министр указал, что стороны договорились поручить своим ведомствам проработать предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. «С учетом высокой эффективности двухгодичных программ согласованных действий в области внешней политики государств — участников договора о создании Союзного государства, мы определились с модальностью подготовки такой программы на следующие годы на 2020 и 2022 годы», — отметил он.

Договор о союзном государстве

Макей отметил, что пересмотр договора о Союзном государстве между странами не нужен. «Положения договора о создании Союзного государства являются стратегическими, они не требуют пересмотра», — сказал он.

«Сегодня надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений договора. Я думаю, что рабочая группа в ближайшее время соберется и обсудит все вопросы, связанные с этим, внесет на рассмотрение правительств, а затем, если понадобится, глав государств конкретные предложения», — добавил Макей.

По его словам, работа в целом ведется поступательно. «На 70% все предложения сходятся, а остающиеся 30% — дело переговоров и дискуссий», — заключил министр.

Лавров также выказался о том, что договор о Союзном государстве не подвергается сомнению, но некоторые шаги по реализации его положений нужно актуализировать.

«Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги нужно привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности», — указал Лавров.



Фото: mfa.gov.by

Документ о взаимном признании виз

Лавров отметил, что РФ и Беларусь завершают процедуры по документу о взаимном признании виз, чтобы выйти на подписание в обозримом будущем.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Беларусью и РФ о взаимном признании виз будет подписано в декабре прошлого года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако подписание не состоялось. Белорусская сторона мотивировала это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ. По тому же принципу граждане с российской визой смогут посещать Беларусь.

Активность НАТО у границ

Москва и Минск озабочены активной деятельностью НАТО вблизи своих границ, заявил Лавров.

«Говорили о проблематике нераспространения, контроля над вооружениями, выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ», — сказал он.

По его словам, в ходе переговоров было отмечено, «что такие шаги ведут к нарастанию напряженности в Евроатлантике.

«Россия и Белоруссия призывают западных партнеров уважать принцип равной и неделимой безопасности, соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Коротко говоря, наша базовая цель — вернуться к базовым принципам Хельсинского заключительного акта, придать им второе дыхание в интересах преодоления кризиса доверия», — сказал Лавров.