ЦИК Беларуси разработал свои предложения по изменению Конституции

Источник материала: Tut.by

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов разработала свои предложения по изменению Конституции Беларуси. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина на заседании круглого стола «Конституция — основа национальной правовой системы», который прошел 27 мая в Палате представителей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Речь, по ее словам, идет о некоторых статьях третьего раздела Основного закона, посвященного избирательной системе и референдумам.

«В частности, статья 64, где ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда. За это нас, кстати, совершенно обоснованно критикует ОБСЕ, — отметила Ермошина. — При этом указанные избиратели не ограничиваются в своем пассивном праве и могут выдвигаться как кандидатами в депутаты, так и кандидатами в президенты».

По ее словам, «не соответствуют современным реалиям» положения статьи 69, определяющей право выдвигать кандидатов трудовыми коллективами. «В настоящее время в национальном законодательстве отсутствует правовое понятие трудового коллектива. Субъекты хозяйствования имеют разную организационную структуру», — пояснила глава ЦИК.

В Центральной комиссии также считают нецелесообразным сохранять институт отзыва депутата, предусмотренный статьей 72 Конституции, «как не имеющий перспектив для применения». Глава ЦИК напомнила, что для отзыва депутата нужно, чтобы это решение поддержали не менее 20% избирателей, проживающих на территории округа. «В среднем в округе почти 63 тысяч избирателей. 20% — это около 13 тысяч. То есть для того, чтобы выдвинуться, нужно собрать тысячу подписей, а для того, чтобы только начать процедуру отзыва, — в тринадцать раз больше. Естественно, эта норма не применяется», — подчеркнула Ермошина.

По ее мнению, эта конституционная норма также «тормозит переход к другой избирательной системе — по партийным спискам». «Если появится политический и общественный запрос на реформирование избирательной системы, то эта норма будет препятствовать принятию соответствующего закона», — считает Ермошина.

Также предлагается внести изменения в положения, касающиеся форм местного самоуправления. Как подчеркнула Ермошина в беседе с журналистами, она считает, что сельские советы можно упразднить. При этом она выступает за возможность избрания мэров городов.

Говоря о возможной корректировке Основного закона, глава ЦИК, однако, подчеркнула, что «действующая Конституция с блеском выполнила свою роль как фундамент современной белорусской государственности». При этом Ермошина придерживается мнения, что масштаб изменений, внесенных в Основной закон в 1996 году и значительно усиливших президентскую власть, позволяет говорить о том, что 23 года назад фактически была принята новая Конституция, а не внесена корректировка в действующую на тот момент.

Меньше подписей, чтобы стать кандидатом в президенты

Лидия Ермошина предлагает также внести изменения в избирательное законодательство, чтобы снизить минимальное количество подписей граждан, необходимых для того, чтобы стать кандидатом в президенты.

Согласно Избирательному кодексу, для регистрации кандидатом в президенты гражданин должен собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей избирателей.

«На мой взгляд, 100 тыс. — уже многовато, честно говоря. Наверное, нам нужно переходить к той норме, которая существует, например, в Казахстане — это 1% населения страны. Это более реальная цифра, которую можно собрать», — отметила глава ЦИК.

По данным Белстата, численность населения страны на 1 января 2019 года составляла 9 млн 475,2 тысячи человек. Таким образом, речь идет о необходимости собрать одному кандидату менее 95 тысяч подписей.

Изменения в Конституции

Вопрос внесения изменений в Конституцию Беларуси обсуждается около двух лет. О том, что концепция изменений в Конституцию еще не разработана, Александр Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту 19 апреля. «Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества», — сказал глава государства.

При этом он описал свое видение структуры власти: «Надо наделять властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям, варианты уже отработаны. Тот же КГК, другие министерства и ведомства».

Лукашенко рассказал также, какой видит роль президента в новой системе управления: «Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: люди не видят вас на фермах и полях. Как будто нет правительства, министров не видно. Надо идти туда, заниматься своими функциями. И это не только потому, что они нехорошие, — у нас система так выстроена. Пришло время на это посмотреть и оставить те функции и полномочия президенту, которые он должен исполнять как глава государства, — прежде всего кадровые вопросы. Надо подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам на государственный уровень нормальных руководителей».

Белорусский руководитель также заявил, что не будет пытаться «создать такую систему, при которой Лукашенко вроде ушел — и не ушел». «Этого в стране не будет, я вам обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался, прекратите вы об этом писать. Некомпетентные люди, кто так думает», — сказал он.

Верховный Совет принял Конституцию 15 марта 1994 года, была введена президентская форма правления. Летом того же года прошли первые в истории страны выборы президента, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Впервые изменения в Основной закон были внесены в 1995 году, они касались государственной символики и утвердили русский язык в качестве государственного наравне с белорусским.

По итогам республиканского референдума 24 ноября 1996 года, который, как и в первый раз, инициировал Лукашенко, в Конституцию были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми отсчет пятилетнего срока президентства Лукашенко начался заново, а Верховный совет был преобразован в двухпалатный парламент — Национальное собрание. Президент получил право назначать шесть судей Конституционного суда и членов ЦИК.

В Основной закон также были внесены изменения, касающиеся полномочий Конституционного суда: ограничен круг субъектов, имеющих право инициировать принятие судом заключения. Таким правом обладают президент, правительство, палаты парламента, Верховный суд и Высший хозяйственный суд. При этом Конституционный суд был лишен возможности принимать заключения по собственной инициативе.

17 октября 2004 года в Беларуси прошел еще один референдум, по итогам которого из Конституции было исключено положение, ограничивающее пребывание одного человека на посту президента двумя сроками.