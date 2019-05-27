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Лукашенко поздравил Науседу с победой на выборах президента Литвы

27.05.2019 21:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность президента Литвы, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента

«Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

«Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле», — подчеркнул президент.

26 мая прошел второй тур президентских выборов в Литве. Гитанас Науседа набрал в два раза больше голосов, чем его конкурент Ингрида Шимоните. За Науседу проголосовали 65,86% избирателей, Шимоните получила 32,86% голосов.

Что изменится для Беларуси после смены власти в Литве?

 
 
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Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической,...
 
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