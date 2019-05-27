|
Лукашенко поздравил Науседу с победой на выборах президента Литвы
27.05.2019 21:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность президента Литвы, сообщает пресс-служба главы государства.
«Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе», — говорится в поздравлении.
Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.
«Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле», — подчеркнул президент.
26 мая прошел второй тур президентских выборов в Литве. Гитанас Науседа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)