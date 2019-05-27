Беларусь обсуждает поставки из Казахстана нефти и нефтепродуктов, включая схему толлинга

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27 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Казахстаном перспективы поставок не только нефти, но и нефтепродуктов для дальнейшей дополнительной переработки на отечественных НПЗ. Об этом журналистам в Нур-Султане рассказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отношении нашего сотрудничества в торговле углеводородами, Беларусь неоднократно бросала свой взор на Казахстан как на партнера по поставкам. В этом году глава государства дал соответствующее поручение о проведении переговоров на эту тему с казахстанскими производителями", - отметил посол.

По его словам, в начале года сложилась такая ситуация, что модернизированные казахстанские нефтеперерабатывающие предприятия зачастую производят избыточное количество нефтепродуктов. А Беларусь в свою очередь обладает мощностями для производства нефтепродуктов высокого качества. "Для нас это не первое взаимодействие. Вместе с тем сейчас мы ведем переговоры, чтобы существенно нарастить объемы поставок", - рассказал Анатолий Ничкасов.

Он привел пример, что уже были даны поручения о поставках нефтепродуктов для переработки в Беларуси на толлинговой основе.

Таким образом, речь идет не только о поставках в Беларусь сырой нефти, но и уже выработанных из нее нефтепродуктов. "Это не только нефть, но и ряд нефтепродуктов, которые на наших предприятиях могут дорабатываться с получением более высоких соответствующих качеств продукта", - пояснил посол.

Анатолий Ничкасов добавил, что развитие взаимодействия с Казахстаном в области поставок углеводородов помогло бы сбалансировать двусторонний товарооборот. "Наш товарооборот растет, но находится в определенной диспропорции. Ведь более 80% в его объеме - это экспорт Беларуси. Правительства Казахстана и Беларуси ищут возможности для того, чтобы сбалансировать товарооборот. И одним из крупных элементов, который мог бы дополнить наш товарооборот, - это нефтянка. Поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы этот элемент очень удачно вписался в наш товарооборот", - подчеркнул дипломат.

Толлингом в международной практике называются операции с давальческим сырьем. Это переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции.

О предложении активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам нефти ранее заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым. "Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь посол Казахстана подтвердил журналистам, что его страна готова поставлять нефть в Беларусь. "Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно", - сказал Ермухамет Ертысбаев.

Между тем завизировать договоренности между Беларусью и Казахстаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу. "Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга. Александр Григорьевич не просто согласился, он выдвинул еще несколько других сильных и важных аргументов в пользу этого утверждения", - обратил внимание дипломат.

Ермухамет Ертысбаев добавил, что казахстанскую нефть можно поставлять в Беларусь и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже. "Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Беларуси и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема", - подчеркнул он.

Товарооборот Беларуси и Казахстана в прошлом году достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В первом квартале 2019 года объемы взаимной торговли упали примерно на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил $171,5 млн. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере $121,7 млн.

В Казахстан поставляются молоко и молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мебель, грузовые автомобили, лекарства, замороженная говядина, сахар, мясные продукты. Беларусь импортирует нефтепродукты, каменный уголь, рельсы, прокат из нелегированной стали, нефтяные газы, семена льна, хлопковое волокно, лук, чеснок.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. В Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием, в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.-0-