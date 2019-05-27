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"Тогда дольщикам точно выплатят неустойку за задержку строительства". 5 работающих юридических «лайфхаков» для застройщика
28.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как показывает практика, в жилищном строительстве принято защищать интересы дольщиков. Однако давайте попробуем сместить акцент внимания непосредственно на застройщика. Ведь во время строительства дома застройщик и подрядчик часто оказываются по разные стороны «баррикад». Строительная компания заинтересована в быстром возведении дома и получении прибыли, а подрядчик — в получении вознаграждения. Чтобы избежать неприятных столкновений интересов двух «полюсов», ловите 5 работающих лайфхаков.
В период строительства и течения гарантийного срока на объект строительства (дом, например) между заказчиком и подрядчиком часто возникают разногласия о качестве выполненных работ, об оплате, о передаче исполнительной документации и т.п. Все это в будущем может перерасти в судебный спор, который точно потреплет нервы обеим сторонам конфликта. Чтобы этого избежать и максимально обезопасить заказчика строительства, мы попросили юристов REVERA Анастасию Акулич и Кристину Веселовскую рассказать о самых неочевидных нюансах, которые нужно учитывать при заключении договора строительного подряда. Вместе мы составили работающий план действий.
Правило №1. Предусмотреть в договоре право заказчика требовать устранения явных недостатков после приемки работ
— Чтобы иметь возможность защитить свои интересы по качеству работ, заказчику необходимо закрепить в договоре свое право предъявлять к подрядчику требования по явным дефектам после приемки работ по акту, — рассказала Анастасия Акулич.
Пример такого договорного условия: «Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование, связанное с явными недостатками работы, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после приемки результата работы».
— В таком случае, заказчик, обнаружив явные недостатки в предусмотренный договором срок, не будет лишен права предъявить требования к подрядчику.
Правило №2. При приемке работ письменно фиксировать явные недостатки и право требовать их устранения
— В соответствии с ГК заказчик, обнаруживший при приемке явные недостатки работ, вправе ссылаться на них только в случае, если такие недостатки были им обозначены в акте приемки либо в ином аналогичном документе. Либо в таком документе было зафиксировано право заказчика на последующее предъявление требования об устранении недостатков, — пояснила Кристина Веселовская.
Таким образом, для обеспечения своих будущих прав требовать устранения явных дефектов заказчику при приемке работ по акту нужно указать в нем:
Правило №3. Детально прописывать условия о гарантийном удержании, при его применении в договоре
— Суть института гарантийных удержаний сводится к следующему: заказчик удерживает (недоплачивает) часть причитающегося подрядчику вознаграждения за работы до тех пор, пока не будут устранены все недочеты строительства. При этом заказчик может использовать удержанную сумму для устранения недостатков в работах, выполненных подрядчиком, — поясняет Кристина Веселовская. — Выплата удержаний осуществляется по истечении гарантийного срока (либо иного срока по договору), если удержания не были израсходованы на указанные цели.
Насколько это возможно в существующих реалиях, сказать сложно. На первый взгляд, на белорусском рынке не так много строительных компаний, которые готовы отказаться от части прибыли в счет устранения дефектов строительства.
— Поскольку белорусским законодательством институт гарантийных удержаний не урегулирован в принципе, все существенные условия его применения необходимо детально предусмотреть в тексте договора, — пояснила Кристина Веселовская. — Критичными здесь являются условия о порядке и целях использования, а также о сроке возврата (выплаты) заказчиком суммы удержаний.
Кроме того, необходимо напрямую в договоре определить: является сумма гарантийных удержаний способом обеспечения либо представляет собой отсрочку оплаты стоимости работ.
Правило №4. Предусмотреть в договоре четкий график производства работ
— Указанные промежуточные сроки при включении их в договор дисциплинируют подрядчика, потому что застройщик таким образом контролирует ход строительства на каждом этапе. Кроме того, в случае нарушения графика производства работ заказчик может взыскать законную неустойку в размере 0,2 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки( п.85 Правил №1450), — рассказала Анастасия Акулич.
Если этот пункт будет прописан в договоре, дольщики могут не бояться задержек строительства - за каждый дополнительный день им будет выплачена неустойка.
Правило №5. Предусмотреть в договоре право заказчика не принимать и не оплачивать работы, если подрядчик не предоставил исполнительную документацию
— В настоящий момент судебная практика исходит из того, что непредставление исполнительной документации подрядчиком не является основанием для неоплаты выполненных работ. Такие обязанности считаются независимыми друг от друга, поскольку иное в законах не указано, — рассказала Анастасия. — Тем не менее, если стороны предусмотрят в договоре прямую зависимость приемки и оплаты работы от факта представления исполнительной документации, получить оплату выполненных работ без предоставления исполнительной документации подрядчик не сможет.
В следующей статье мы расскажем, на что в договоре строительного подряда стоит обратить внимание подрядчику.
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"Тогда дольщикам точно выплатят неустойку за задержку строительства". 5 работающих юридических «лайфхаков» для застройщика
Как показывает практика, в жилищном строительстве принято защищать интересы дольщиков. Однако давайте попробуем сместить акцент внимания непосредственно на...
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