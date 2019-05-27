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«Споры продолжаются, это нормально». Медведев дал большое интервью к пятилетию ЕАЭС

28.05.2019 09:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расширение зоны свободной торговли, совместный выход на рынки третьих стран, рост авторитета суда ЕАЭС — таким видит будущее созданного пять лет назад Евразийского экономического союза премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24», которое публикует ТАСС.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Отвечая на вопрос о целях Евразийского союза, глава российского кабмина отметил, что страны «пятерки» «не должны отстать от мировой повестки дня», к которой относятся цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и целый ряд других важнейших проектов.

Он отметил, что страны ЕАЭС учатся на ошибках других интеграционных объединений. По его словам, некоторые вопросы, на которые у других союзов уходили годы и десятилетия, страны «пятерки» решали быстрее. «Но у нас, может быть, и времени этого нет <…> Одно дело было создавать Европейский союз в 1950—1960-е годы — начиналось все это тогда, и можно было действовать так, аккуратненько, с чувством, с толком, с расстановкой. А сейчас нужно действовать быстрее, время очень сильно спрессовалось», — подчеркнул Медведев.

Улучшение качества жизни

Медведев считает ЕАЭС формой интеграции близких государств, которая ведет к улучшению жизни их народов. «Для меня Евразийский [экономический] союз — это такая форма интеграции близких в историческом плане государств, которая ведет к улучшению жизни наших народов, — подчеркнул глава кабмина. — Только в этом плане я и смотрю на будущее Евразийского союза».

Медведев рассказал об истории идеи создания Союза. Премьер напомнил, что у истоков этой идеи стоял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Еще в 1994 году эта идея возникла, но она очень долгое время не получала своего развития, — заявил Медведев. — И, действительно, сначала в 2009 году, потом в 2011 году мы сделали ряд практических шагов по наполнению этой интеграции реальным содержанием, когда вместе с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко — и я тогда в этом принимал участие — подписали первый документ о создании Таможенного союза».

Этот документ премьер назвал первым шагом на пути интеграции, поскольку он впервые устранил таможенные барьеры в движении товаров, работ, услуг внутри «тройки. «А впоследствии были другие шаги — по созданию сначала Евразийского сообщества, а потом уже и созданию Евразийского союза, в которых принимали участие руководители соответствующих стран, — добавил глава кабмина. — И из «тройки» возникла «пятерка», которая в настоящий момент и существует».

По словам Медведева, цели ЕАЭС аналогичны целям других похожих объединений — «за счет интеграции добиться лучшего состояния экономик стран, которые входят в тот или иной союз, а за счет лучшего состояния экономик просто поднять уровень жизни людей, которые в этих странах живут». «Точно такая же цель была у нас, и эта цель остается и на сегодня, — констатировал он. — Зачем нужна интеграция? Только для того, чтобы лучше было жить гражданам государств, которые образуют тот или иной интеграционный союз».

Третьи страны

«Это выход совместный <…> на рынки третьих стран, когда мы выходим с единой позицией и понимаем, что все мы действуем сообща, что у нас у всех одинаковые представления о том, как, например, заходить на крупные рынки — тот же самый китайский рынок», — сказал глава правительства. По его мнению, это гораздо лучше, нежели «каждый будет вести эти переговоры в отдельности и в конечном счете получит худшие условия присутствия, допустим, на том же самом китайском рынке или каком-то другом — рынке Индии, других крупных рынках».

Медведев подчеркнул, что евразийская интеграция полезна и для России. «Для России это тоже не в меньшей степени возможность беспрепятственно присутствовать на рынке других стран союза, то есть на рынке Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии», — отметил премьер. Он указал на то, что у РФ большой собственный рынок, но и у других стран, входящих в ЕАЭС, «тоже рынки, вообще, достаточно приличные».

«И наше общее присутствие на рынках друг друга — это просто важный фактор интеграции», — заключил Медведев.

Большие перспективы

Медведев сообщил о скором подписании соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром, Израилем, Индией.

«В целом интерес к сотрудничеству с нашим интеграционным объединением продемонстрировало уже 100 стран, это реально много. На выходе — соглашения с очень важными международными игроками — это и Сингапур, и Израиль, и Индия, и целый ряд других стран, с которыми мы ведем переговоры», — отметил глава кабинета министров. Он констатировал, что ЕАЭС — это «единый рынок на 180 с лишним миллионов потребителей».

По мнению Медведева, «это серьезный рынок, поэтому на этот рынок устремляются взгляды, желание присутствовать на этом рынке большого количества стран». Премьер напомнил, что соглашение о свободной торговле уже действует между ЕАЭС и Вьетнамом, подписаны документы с Ираном и Китаем.

По его оценке, «двусторонняя торговля и торговля с третьими странами за счет возникновения союза очень выиграла». Глава российского кабмина привел данные статистики, по которым за 2018 год объем торговли между участниками союза вырос приблизительно на 9 процентов, хотя темпы роста торговли в мире гораздо ниже. «Если говорить о торговле стран союза с другими, третьими странами, то она выросла уже на 19 процентов, а это вообще очень существенная цифра», — констатировал Медведев. Он уверен, что благодаря интеграции участники ЕАЭС смогли выйти на новые международные рынки и нарастить поставки друг другу: «За счет этого мы стали покупать больше товаров, в том числе и продуктов питания, и просто товаров из наших стран, пользоваться услугами, которые даются производителями наших стран».

ВВП ЕАЭС

По словам председателя правительства РФ, «плоды интеграции налицо». «Но это не значит, конечно, что нечем заниматься. И я уверен, что эффект от интеграционного союза должен быть еще выше. И мы этим обязательно будем заниматься с нашими партнерами», — заверил Медведев.

«Совокупный валовый внутренний продукт наших стран [ЕАЭС] составляет $2 трлн, а это очень существенная цифра. Понятно, что здесь довольно весомый вклад вносит российская экономика, тем не менее мы не одни, есть и другие участники, которые, соответственно, тоже в этот валовый внутренний продукт нашего союза делают весьма существенный взнос», — отметил руководитель кабинета министров.

Он заметил, что за пять лет, в течение которых действует ЕАЭС, уже удалось достичь многого, приведя в пример создание «большого массива наднационального законодательства, который посвящен развитию Евразийского союза в области экономики, таможенной и налоговой политики, в области передвижения товаров, оказания услуг, работ, движения рабочей силы». «Европейский союз создавался десятилетия и, как известно, начинался как Союз угля и стали, а потом уже вырос в полноценное объединение из 28 стран. Но в то же время останавливаться на достигнутом нельзя, поскольку еще масса задач не решены, и они находятся в повестке дня всех органов Евразийского союза», — подчеркнул Медведев.

Рост авторитета

Медведев рассчитывает, что в перспективе суд ЕАЭС достигнет высокого уровня авторитета. Он отметил, что выступает «за всемерное использование судебной формы» в рамках союза. «Но решение суда будет авторитетно только в том случае, если оно будет безукоризненно, будет без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами. То есть, суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией. Надеюсь, что и суд нашего интеграционного объединения в определенной перспективе достигнет такого уровня авторитета», — заявил российский премьер.

Во время интервью корреспондент телеканала привел в пример Евросоюз, где помимо Еврокомиссии действует и парламент. Медведев на это отметил: «Ну, значит, поживем — увидим, что дальше будет».

При этом он подчеркнул, что «парламент не должен решать оперативные вопросы — о том, какую применять меру защиты, как отказаться от того или иного барьера, этим должны заниматься органы исполнительной власти, а это — правительства».

Споры в ЕАЭС

Споры между странами ЕАЭС возникают постоянно, но задача участников союза, в том числе на уровне правительств, и состоит в том, чтобы их разрешать и находить консенсус, рассказал Медведев. «Конечно, споры возникают. Споры возникают постоянно. И вся наша работа заключается в том, чтобы преодолевать споры и находить консенсус. Особенно на уровне правительств», — сказал он.

Медведев указал на высокую значимость межправительственного совета внутри Евразийского экономического союза, «поскольку на этом уровне принимаются абсолютно конкретные решения по всем вопросам повестки дня». «Обсуждаем мы, конечно, и отдельные казусы, которые возникают между странами, подчас споры, поэтому работы хватает. И я считаю, что так будет и дальше», — добавил премьер.

Он напомнил, что помимо встреч на уровне глав правительств, которые проводятся не реже четырех раз в год, страны союза взаимодействуют на уровнях вице-премьеров, министерств, кроме того, «очень большой объем работы выполняется Евразийской экономической комиссией, которая, собственно, и генерирует идеи и готовит проекты решений для глав государств, глав правительств и на других уровнях, и ведет просто повседневную работу».

Медведев обратил внимание на особенности работы в пятистороннем формате, предполагающем решение ряда вопросов на наднациональном уровне, «и с этим нужно считаться и вырабатывать согласованную политику». По его словам, «то, что раньше можно было сделать вот так, просто подписав соответствующее решение правительства, сейчас нужно делать на пятерых».

«В этом есть минусы, но в этом есть и большие плюсы, потому что если мы сумели договориться о правилах игры на пятерых, соответственно, тот или иной экономический проект становится более успешным. И я надеюсь, что этому будут следовать и мои коллеги, и, значит, наши споры будут приводить к лучшим результатам. Но споры продолжаются, это нормально», — подчеркнул глава российского правительства. 

29 мая 2014 года в Астане (ныне — город Нур-Султан) президенты России, Казахстана и Беларуси подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу Армении был подписан 10 октября 2014 года в Минске (фактически республика стала членом Союза с 1 января 2015 года), 23 декабря того же года в Москве аналогичный договор заключила и Киргизия (вступил в силу 12 августа 2015 года). 14 мая 2018 год статус государства — наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии.

 
Теги: Минск
 
 
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Расширение зоны свободной торговли, совместный выход на рынки третьих стран, рост авторитета суда ЕАЭС - таким видит будущее созданного пять лет назад...
 
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