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За 2 месяца и $5 тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

28.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Маша - журналист Realt.by, Юра работает в IT. Ремонт в их жизни случился впервые, но запомнится надолго. Свою «двушку» в хрущевке пара купила в феврале, при этом на ремонт осталось около 5 тыс. долларов и 2 месяца – срок за который необходимо было съехать из арендной квартиры. Позже последовали бессонные дни и ночи (без отрыва от работы). Но они успели. Ни дизайн-проекта, ни ремонта «под ключ» здесь не было, многое в квартире сделано своими руками. 

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

«Никто не верил, что это возможно»

Исходные данные такие: убитая «двушка» площадью 45 «квадратов» на втором этаже кирпичной хрущевки и Маша с Юрой без опыта ремонта, но с энтузиазмом.

Из «плюсов» – дом после капремонта, с хорошим расположением и «зеленым» видом из окна.

Из «минусов» – все остальное. Ремонт в квартире требовался основательный: проводка, пол, стены, окна, потолок, двери – все нужно было менять и переделывать.

– При покупке, обои отваливались кусками, электрика барахлила, а выровнять стены, казалось, просто невозможным, – признается Юра. – Собственно, этого мы и не делали... Но обо всем по порядку.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Так квартира выглядела в день сделки. На стенах прослеживается вся ее история. Хорошо заметны места, где некогда стояли секции и висели ковры. На полу потрескавшаяся краска, на окнах старые деревянные рамы. А больше, пожалуй, и ничего.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Из более-менее приличного – свежая плитка в ванной и новый унитаз. Это позволило ребятам сэкономить время и деньги до переезда.

– Как только мы начали ремонт, каждый знакомый считал своим долгом предупредить, что «мы не успеем». Да, признаться, я и сам сомневался в успехе начатого. Похожего опыта не было ни у меня, ни у жены. Помню, когда эйфория после покупки прошла, реальность ударила больно. Тогда решили, что ванная «не так уж и плоха», – улыбается Юра. – Договорились не делать в ней вообще ничего, чтобы «временное» не стало постоянным. А как «выдохнем» после первого этапа ремонта, возьмемся за нее. Сделаем не «наспех» и абы как, а то, что, действительно, хотим. Поэтому пока живем даже без раковины и тумбы. Единственное, что в ней сделали – купили стиральную машинку и поставили смеситель, так как бывшие владельцы вынесли, кажется, все, что плохо лежало.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

«Первое, с чего надо начинать, – план»

Однако и без ванны работ хватало. Одно из основных решений ремонта – объединение кухни с гостиной. Для этого не просто пришлось «крушить стены», но и согласовать работы в инстанциях, так как в квартире с газом такая перепланировка запрещена. Ребята официально перекрыли газ, начав согласование подключения электрической плиты. В домах после капитального ремонта это возможно. Следом демонтировали перегородку.

– Первым делом хочу дать совет всем, кто ограничен по деньгам и времени, как и мы. Начинать нужно с планирования – прописать, что за чем будете делать; какие работы посильны, а что стоит доверить специалистам; проанализируйте цены на материалы и услуги в интернете, прикиньте бюджет. Только после этого стоит приступать к ремонту. Важно, чтобы было четкое пониманием, где можно и нужно сэкономить, а где лучше не мелочиться. Нет сомнений, что дальше многое пойдет не по плану, но опираться на что-то нужно, – уверен Юра. – Так, к примеру, разбить ненесущую стену между кухней и комнатой можно было и самим, но возник вопрос – куда и как деть тяжелый строительный мусор? Да и «шуметь» можно только днем, когда мы на работе, поэтому решили нанять людей. К слову, демонтаж перегородки и штукатурки на фасадной стене с вывозом всего мусора из квартиры (в том числе и снятых нами ранее обоев) обошелся в районе 120 долларов. Мастера справились за пару часов, оставили идеальную чистоту и порядок, а пространство тут же заиграло по-новому.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
До
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
После
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
До
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
После
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
До
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
После

Следующий этап – электрика. Так как дом старый тут собственники решили не рисковать, доверив это дело специалисту. Работы по демонтажу старой проводки, а также разводке и подключению новой обошлись в $450 + материалы. Кроме того, было принято решение «втопить» щиток в стену, чтобы «не биться головой». Это тоже вошло в стоимость всей услуги. Паралельно менялись окна, они потянули $930, примерно $200 ушло на входную дверь.

– Нам хотелось оставить как можно больше натуральных материалов – деревянные полы, кирпичную кладку и прочее. Изначально мы думали, что это отличный вариант сделать ремонт просто, быстро и дешево. Уже после выяснили, как сильно ошибались. Именно эти работы потянули больше всего времени и сил. В гостиной мы сами сняли краску с пола, сэкономив 6 рублей с «квадрата». Стоили эти мучения того? – сомневаюсь, – признается Маша. – С кирпичем я провозилась еще больше – снимала остатки штукатурки наждачкой, восстанавливала швы, отмывала и укрепляла кирпич. К сожалению, он был совсем в плохом состоянии, поэтому этот этап потянул уйму сил.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

«Стены «спасти» не захотели, решили портить до конца»

В отличие от потолка, который оказался достаточно ровным, стены в квартире «плясали» как могли. К решению этой проблемы ребята подошли нестандартно.

– Мой папа – реставратор, он сильно помог в моменты, когда мы не знали, за что хвататься. Для людей, которые столкнулись с ремонтом впервые, важно, чтобы был человек, который направит и скажет – «сегодня все заштукатурьте, завтра прогрунтуйте, а следом покрасьте». Когда понимаешь объем работ и методику – все становится просто. К примеру, стены у нас были максимально кривые и сложные, чтобы их выровнять. Папа предложил сделать ровно наоборот – по принципу декоративной штукатурки добиться еще более неровной фактуры и покрасить, – рассказывает Маша.

Так, для стен использовалась финишная шпатлевка. На гостиную, кухню, частично спальню и прихожую ушло порядка трех 20-килограммовых мешков раствора. Цена одного – около 16 рублей.

– Методика проста: в сухую смесь добавляешь воду до консистенции теста, размешиваешь шпателем или строительным миксером, на руку одеваешь пакет и рандомными движениями получившуюся массу размазываешь по стене. Через пару часов квартира напоминает деревенскую хату – беленькую и с характером. По мне, это интересней, чем искусственная фактура флизелиновых обоев, – рассказывает девушка.

После этого стены грунтуются и красятся в нужный оттенок. Для себя ребята выбрали – белый, темно-зеленый и глубокий лавандовый. Добавить лоску помогла пенопластовая лепнина, ее пара купила в стройгипере по 4 рубля за 2 метра и покрасила в цвет стен. Потолок прогрунтован и покрашен в белый. Для всей квартиры понадобилось около 4 десятилитровых банок краски или 600 рублей.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

"Фотообои получились неидеальные"

По задумке героев, на одной из стен в спальне клеились фотообои. В связи с этим здесь поверхность все-таки пришлось выровнять. Решили, что самый простой способ – гипсокартоном.

– Установить гипсокартон помог Машин папа. Фотообои клеили сами, идеально не получилось, – признается Юра. – Оказалось, что это нетривиальная задача точно не для средних умов. Клеятся листы внахлест, прорезаются по центру, достаются лишние полоски и запечатываются встык. Звучит это лучше, чем получается на деле. В некоторых местах у нас заметны швы, решили в последствии их просто чуть закрасить. Фотообоина 4,5 на 2,7 метра обошлась нам в 250 рублей. 

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Остальные стены в спальне отделаны декоративной штукатуркой и покрашены в белый цвет.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Помимо ванны, от прошлых хозяев остался большой встроенный шкаф в спальне. Его решили оставить, так как с местами хранения в квартире дефицит.

– Шкаф вместительный, большой, удобный, но некрасивый. И мы долго думали над тем, как с этим быть. Из вариантов было ошкурить и покрасить в белый, но после того, как прибили плинтуса поняли – мы попали в цвет. Они такие же как шкаф. Так его и не трогали, – показывает хозяйка. – По крайней мере пока.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
Фото сделано до переезда

Нишу для холодильника тоже делали из гипсокартона, но на эту работу ребята уже привлекали мастеров. Перепланировка потянула около 75 долларов. Отделка «коробки» такая же , как и у стен – гипсокартон ошпатлеван и покрашен. По задумке на холодильнике появятся растения, скорее всего, вереск в тон стены лавандового цвета.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

– Таким образом мы решили расширить пространство маленькой кухни и сформировать уютный темный угол для встреч с друзьями. Зоны разделены цветом – гостиная насыщенная и яркая, кухня-столовая – светлая, спальня – белая. Это делает квартиру интересной и разнообразной, – комментирует Маша.

Деревянный пол – плюсы и минусы

Восстановление пола паре обошлось по цене среднего ламината или линолеума чуть меньше 500 долларов. Доска оказалась в хорошем состоянии, ее зачистили, прошлифовали, зашпатлевали и покрыли в 3 слоя лака. Это базовый комплект восстановления, который предлагают сегодня на рынке. Работы заняли около трех дней.

– Мы хотели тонировать доску, чтобы придать ей чуть более яркий оттенок, но мастер отговорил. Сказал, что шпатлевка впитает тонировку и на полу проявятся темные места. В итоге просто покрыли пол лаком на водной основе.

Лично мне очень нравится, как это выглядит – по полу приятно ходить босиком, просматривается фактура и рисунок дерева. Но предостерегу: дерево – очень нежный материал в эксплуатации, оно мягкое и каждый неловкий шаг может отразиться на поверхности. Мы это поняли еще во время переезда. Случайно разбили тарелки, а на полу остались достаточно глубокие следы. Нам в этой истории было больше жаль тарелки, но я уверена, что есть люди, которых эти следы ранят глубже.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Еще один нюанс – качество доски. От этого зависит многое. Если старый пол скрипит, видны прогнившие доски и большие щели, то это еще не приговор, но большой повод задуматься о другом решении. Замена досок потянет дополнительные растраты, а скрипы могут не уйти и после реставрации.

– Для многих не секрет, но проговорю – отделку (за редким исключением) нужно делать сверху вниз: сначала потолок, потом стены, в последнюю очередь пол. Это помогает избежать лишней работы и травмирования напольного покрытия. Из-за того, что мы торопились и многое делали параллельно, пол некоторое время был закрыт картоном. Так вот накрывать нужно полностью – чтобы не оставалось просветов, так как свежий лак может выгореть и у вас останутся дорожки от тех мест, где он лежал.  – советует Юра, добавляя: – И даже не спрашивайте, откуда у нас столько картона.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Кухню делали на заказ

Одним из принципиальных моментов для пары была кухня с открытыми верхними полками и красивым «фартуком». Подходящих бюджетных вариантов в продаже ребята не нашли и заказали у знакомых мастеров. Комплект, состоящий из рабочей зоны с полками, барной стойки и столешницей вдоль окон, обошелся в $930. Изготовление заняло 3 недели.

– Тщательней всего мы выбирали плитку для кухни. Здесь хотелось поставить какой-то акцент в духе Италии. В итоге клеили напольную, стоила порядка $40 за «квадрат». Благо, их здесь всего-то 2,5 метра. Положить плитку помогал Юрин папа, без него мы вряд ли бы справились,– рассказывает Маша.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Диван купили на «куфаре» за 550 рублей

К моменту покупки своей квартиры, ребята обзавелись базовым набором мебели – кровать, стол, кресла перевозили с собой. Из нового приобрели только большой горчичный диван:

– Некоторую мебель (диван, стол и стеллаж) мы оставили в арендной квартире своим последователям. За вырученные с продажи деньги купили диван горчичного цвета. Стоимость такого нового более 1000 рублей, мы же нашли в идеальном состоянии за 550 рублей с рук. Подушки были даже не распечатаны! Считаем, что нам повезло, –  улыбается Маша. – Он отлично дополнил интерьер.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Дизайн квартиры хозяйка придумала сама. Говорит, что опыта не было, действовала по наитию. В квартире хотелось сохранить натуральные материалы, добавить памятных вещей, смешать несовместимое. Декор стен – фотографии родных и близких; картину рисовала мама – на ней изображен папа Маши. Коврики также вязала мама героини. Гримерное зеркало в спальне смастерил друг, «богемную» люстру подарила подруга. Стол в гостиной Юра сделал сам из старых поддонов, покрашенных белой краской. Кроме того, в доме полно сувениров из путешествий и растений.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

Радиаторы Маша реставрировала сама – в гостиной покрасила изумрудным, в спальне «состарила» в насыщенный темно-серый с белыми потертостями.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

– Возможно, кому-то покажется, что получилось «такое», мол, из одного бабушатника сделали другой, – улыбаются ребята. – Но у нас было 2 месяца на все – от идеи до переезда. Мы и сами во многом сомневались. К примеру, стену в гостиной перекрасили в ночь до перевоза вещей. Просто психанули. До этого она была белой.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
До
За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
После

На весь ремонт у ребят ушло около 5 тыс. долларов. Говорят, делали бы сейчас – сэкономили бы больше, так как что-то пришлось переделывать, а что-то делали и вовсе зря. Но первым опытом, в целом, довольны. Из незаконченного осталось поставить дверь в спальню. К слову, она будет красная сдвижная. Сделать ремонт в ванной, повесить вешалку в прихожей и обустроить балкон. Но это позже. Переехав, пара взяла тайм-аут, чтобы набраться новых сил и идей.

– Часто ремонт сравнивают с пожаром, разводом и катастрофой. И везде он выигрывает. Так вот на мой взгляд, самое главное – поддержка и позитивное настроение. Как бы банально это не звучало. Как только чувствуешь, что сил нет и от ремонта уже тошнит – оставь, прогуляйся, в конце концов – выпей с друзьями. Один вечер ничего не решит. Любое дело «выгорит» только тогда, когда делаешь его с удовольствием. Всем желаю наслаждаться процессом и результатом, чем бы вы не занимались. А справиться можно со всем, даже, если это ремонт в бабушатнике, на который у тебя есть только 8 недель, –  уверена Маша.

За 2 месяца и тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»
 
 
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Маша - журналист Realt.by, Юра работает в IT. Ремонт в их жизни случился впервые, но запомнится надолго. Свою «двушку» в хрущевке пара купила в феврале, при этом на ремонт...
 
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