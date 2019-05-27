За 2 месяца и $5 тыс. пара из Минска переделала убитую хрущевку в «богемный» Fusion: «Никто не верил, что это возможно»

«Никто не верил, что это возможно»

Исходные данные такие: убитая «двушка» площадью 45 «квадратов» на втором этаже кирпичной хрущевки и Маша с Юрой без опыта ремонта, но с энтузиазмом.

Из «плюсов» – дом после капремонта, с хорошим расположением и «зеленым» видом из окна.

Из «минусов» – все остальное. Ремонт в квартире требовался основательный: проводка, пол, стены, окна, потолок, двери – все нужно было менять и переделывать.

– При покупке, обои отваливались кусками, электрика барахлила, а выровнять стены, казалось, просто невозможным, – признается Юра. – Собственно, этого мы и не делали... Но обо всем по порядку.