Назаренко: безопасность продукции для потребителей - главная задача системы техрегулирования в ЕАЭС

Источник материала: БелТА

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О защите прав потребителей в Евразийском экономическом союзе, а также решениях, которые планируется принять в ближайшее время в ЕАЭС в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, в интервью корреспонденту рассказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.

- Виктор Владимирович, какие плюсы техническое регулирование ЕАЭС дает бизнесу?

- Система регулирования, на которую перешли страны евразийской "пятерки", является серьезным шагом навстречу бизнесу. Она построена таким образом, что только безопасность является обязательной в нормативных документах.

Бесспорно, большую роль сыграло и то, что весь процесс разработки и принятия документов был публичным. Кроме того, у бизнеса появилась возможность видеть, что его ожидает в будущем, потому что каждый регламент вступает в силу через определенный период времени. Этого времени достаточно для того, чтобы любое предприятие могло подготовиться.

Сегодня в союзе принято 47 технических регламентов. Они охватывают 45 видов продукции из 66, включенных в единый перечень товаров, в отношении которых устанавливаются единые требования и применяются единые правила оценки соответствия.

- В чем преимущества единой системы?

- Огромная польза от единых регламентов состоит в том, что практически решены вопросы поставки продукции в рамках всего союза по одному документу. Можно заявиться в любой стране, можно обратиться в любой орган по оценке соответствия, который включен в реестр, и, получив один документ или приняв декларацию ЕАЭС, иметь право поставлять продукцию в любую страну. Отмечу, что мы старались сделать уровень требований максимально высоким, но при этом достижимым для бизнеса.

И, кстати, когда мы ушли от обязательности всех требований, появилась возможность создавать инновационную продукцию. То есть предпринимателей никто не ограничивает по показателям, назначениям, потребительским характеристикам. Законодательство говорит одно: сделай продукцию безопасной, а дальше - это твоя фантазия. Если потребителю нравится, пусть покупает.

- Как работает система декларирования соответствия продукции?

- Когда в ЕАЭС выбирали процедуры оценки соответствия, исходили из возможностей малого и среднего бизнеса. Именно поэтому сейчас большинство видов продукции проходят декларирование. Это такая форма оценки соответствия, которую выполняет сам изготовитель или поставщик. На основании определенных документов, связанных с испытаниями, он принимает декларацию и тем самым гарантирует, что продукция безопасна. Затем проводит регистрацию и поставляет продукцию на рынок.

- Если сравнить техническое регулирование в ЕАЭС и Европейском союзе, есть ли существенное отличие в требованиях?

- Наши системы строятся на примерно одинаковых принципах. У нас есть свои очень хорошие наработки, есть хорошие наработки в Европейском союзе. При этом мы с коллегами из Европейской комиссии договорились, что будем обмениваться опытом, потому что нередко наш опыт и новые наработки даже лучше, чем их. К примеру, мы видим, что сегодня в ЕС пересматривают вопросы надзора на рынке, нормирования требований, оценки соответствия и так далее. И мы в свою очередь тоже эти вопросы дорабатываем.

- Какие решения планируется принять в ближайшей перспективе в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер?

- Если говорить о блоке, связанном с ветеринарными мерами, мы считаем, что основные усилия должны быть направлены на наведение порядка в сфере соответствия требованиям безопасности сырья и непереработанной пищевой продукции. Это позволит, во-первых, обеспечить безопасность готовой продукции и, во-вторых, уйти от многочисленных дополнительных испытаний, исследований и проверок уже готовой продукции.

В области санитарных мер намечено много позитивных решений. Система регулирования безопасности пищевой продукции у нас многоуровневая, поэтому очень важно увязать все эти уровни и процедуру оценки, чтобы они не были обременительны для бизнеса, но при этом выступали гарантом безопасности продукции.

В области фитосанитарных мер продолжится системная работа по актуализации карантинных объектов и требований, которые к ним предъявляются. Объемы поставок очень большие, продукция самая разная, поэтому сотрудничество стран в этой сфере идет достаточно результативно.

- Виктор Владимирович, деятельность вашего блока напрямую связана с защитой прав потребителей. Каким образом в ЕАЭС строится эта работа?

- Прежде всего, наша задача - сделать все, чтобы потребитель был информирован и имел возможность при покупке товара сделать осознанный выбор. Поэтому у нас существует отдельный регламент о маркировке продукции, где указано, какая именно информация должна содержаться на упаковке.

Кроме того, мы занимаемся формированием законодательных основ для создания общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Эта тема волнует наших потребителей. Мы надеемся, что с созданием рынка вырастет доступность и снизятся цены на лекарства и медицинские изделия.

У нас есть подразделение, которое занимается изучением подходов к защите прав потребителей и проработкой тех направлений, которые заслуживают регулирования на наднациональном уровне. Наши специалисты вместе с экспертами из стран ЕАЭС выработали рекомендации в сфере электронной торговли, уязвимых групп потребителей и так далее. Наша конечная цель - сделать так, чтобы граждане в ЕАЭС жили лучше.

БЕЛТА.-0-